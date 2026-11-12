Fare il pieno in Ticino conviene di nuovo, ma solo per la benzina
Prezzi in calo nei distributori ticinesi: la verde costa 11 centesimi al litro in meno rispetto al Comasco. Per il diesel, invece, il risparmio resta oltreconfine.
COMO/BELLINZONA - Fare il pieno di benzina in Ticino torna a essere più conveniente che oltreconfine. A riferirlo è il quotidiano La Provincia, secondo cui la situazione si è ribaltata dopo un periodo in cui gli automobilisti svizzeri risparmiavano rifornendosi in Italia.
A Chiasso e Pizzamiglio infatti un litro di verde costa 1,88 euro (1,87 franchi) contro gli 1,99 della maggior parte dei distributori di Como. Una differenza di 11 centesimi al litro che riporta gli impianti ticinesi in vantaggio. A determinare il cambiamento è stata la diminuzione della quotazione del greggio. Da lunedì, nei distributori ticinesi vicini al confine, la benzina è scesa di 10 centesimi al litro, passando da 1,98 a 1,88 euro.
Il Brent, il petrolio di riferimento per il mercato europeo, è sceso a 92-93 dollari al barile, rispetto ai 108 dei primi giorni di novembre e ai 116 di ottobre. Un calo che ha portato a una riduzione dei prezzi alla pompa in Svizzera, senza interventi governativi.
Il Touring Club Svizzero (TCS) ha inoltre segnalato che per la prima volta da settembre, la benzina è tornata sotto i due franchi al litro.
Un risparmio di 4,40 euro a pieno
La novità interessa soprattutto i frontalieri e chi vive vicino al confine. Con una differenza di 11 centesimi al litro, un rifornimento da 40 litri permette di risparmiare 4,40 euro. Nel capoluogo lariano, infatti, i prezzi restano praticamente fermi a 1,99 euro al litro, con una sola pompa indipendente ad arrivare a 1,96 euro.
A influire è il cosiddetto tetto massimo ai prezzi (o price cap) che inizialmente aveva contribuito a ridurre il costo della benzina, portandolo sotto i 2 euro al litro. Da allora, però, i prezzi sono rimasti pressoché invariati.
Diesel, conviene ancora l'Italia
Per il diesel, invece, fare il pieno in Italia resta più conveniente, anche se la differenza di prezzo si è ridotta. In Ticino, infatti, il costo del gasolio è diminuito di 10 centesimi, passando da 2,34 a 2,24 euro al litro.
A Como, invece, un litro di diesel costa generalmente 2,20 euro, con un solo distributore a venderlo 2,18 euro. Nel resto della provincia i prezzi sono leggermente più bassi, attorno a 2,18-2,19 euro al litro. Il rifornimento più conveniente si trova ancora una volta a Gera Lario dove il gasolio costa 2,11 euro al litro.