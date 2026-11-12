Fare il pieno in Ticino conviene di nuovo, ma solo per la benzina

A Chiasso e Pizzamiglio infatti un litro di verde costa 1,88 euro (1,87 franchi) contro gli 1,99 della maggior parte dei distributori di Como. Una differenza di 11 centesimi al litro che riporta gli impianti ticinesi in vantaggio. A determinare il cambiamento è stata la diminuzione della quotazione del greggio. Da lunedì, nei distributori ticinesi vicini al confine, la benzina è scesa di 10 centesimi al litro, passando da 1,98 a 1,88 euro.