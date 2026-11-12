Il Parco Ciani si trasforma in un mondo incantato di luci
Dal 10 al 27 febbraio 2027 arriva a Lugano il primo festival di arte luminosa del Ticino: dodici installazioni immersive, spettacoli, concerti e un villaggio enogastronomico.
LUGANO - Un percorso immersivo tra installazioni luminose, spettacoli, concerti e gastronomia. Dal 10 al 27 febbraio 2027 il Parco Ciani ospiterà Zaubersee – Lago Magico, il nuovo evento organizzato da Lugano Region per attirare turisti e residenti anche durante la stagione invernale.
La manifestazione, presentata oggi, 12 novembre, sarà il primo festival di arte luminosa del Canton Ticino. L'iniziativa si ispira allo Zauberpark di Zurigo e allo Zauberwald di Lenzerheide, due eventi già affermati nella Svizzera tedesca.
Dodici installazioni luminose nel Parco Ciani
Il cuore del festival sarà un percorso immersivo composto da dodici opere realizzate da artisti svizzeri e internazionali, che trasformeranno il parco in uno spazio di luci e colori.
Nel Boschetto sorgerà inoltre un villaggio enogastronomico dedicato ai prodotti del territorio. Il programma comprenderà spettacoli per famiglie, esibizioni di artisti locali, concerti e appuntamenti musicali.
Un'alternativa alle vacanze sulla neve
La scelta di febbraio risponde a una precisa strategia turistica. Il periodo, tradizionalmente caratterizzato da una minore affluenza nel Luganese, coincide con le vacanze scolastiche di numerosi cantoni svizzeri.
L'obiettivo è quindi attirare famiglie e visitatori, proponendo un'alternativa alle classiche vacanze sulla neve e valorizzando anche il lungolago, il centro cittadino e le altre attrazioni della regione.
«Vogliamo coinvolgere gli operatori del territorio»
«Zaubersee – Lago Magico contribuirà a rafforzare l’immagine della regione del Luganese come destinazione dinamica, innovativa e capace di offrire esperienze di qualità in ogni stagione», spiega Mattia Bertoli, direttore ad interim di Lugano Region.
Per Bertoli, il festival dovrà anche stimolare gli operatori turistici ad ampliare la propria attività nei mesi invernali, ad esempio anticipando le aperture stagionali. L'intento è favorire una strategia condivisa di destagionalizzazione dell'offerta turistica.
Il programma completo a gennaio
I dettagli sulle installazioni, gli artisti e gli spettacoli saranno presentati durante una conferenza stampa il 12 gennaio 2027 a Lugano.
Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito zaubersee-lugano.ch e sul profilo Instagram @zaubersee.lugano.