Mobilità aziendale, ultimo incontro del ciclo cantonale
Evento conclusivo a Bellinzona per fare il punto sui progetti, le collaborazioni e le prospettive future della mobilità aziendale in Ticino.
BELLINZONA - Si concluderà martedì 17 novembre il ciclo di otto incontri e webinar dedicati alla promozione della mobilità aziendale in Ticino. L'appuntamento, organizzato dal Dipartimento del territorio (DT), si terrà dalle 13.30 alle 17 nell'Auditorium dell'Istituto cantonale di economia e commercio di Bellinzona.
L'incontro permetterà di ripercorrere il lavoro svolto negli ultimi due anni e di approfondire alcune esperienze concrete nella gestione della mobilità aziendale. Dopo il saluto di Mirco Moser, capo della Sezione della mobilità del DT, Francesco Gilardi, pianificatore e membro dell'associazione Mobility Management Suisse, proporrà un riepilogo degli appuntamenti precedenti.
Seguirà la presentazione delle soluzioni adottate da tre realtà ticinesi: la Città di Mendrisio, Schindler Supply Chain EU e l'Amministrazione cantonale. Sono inoltre previsti due momenti di lavoro interattivo secondo il metodo del World Café, durante i quali i partecipanti potranno confrontarsi sui diversi aspetti della mobilità aziendale, condividere esperienze e individuare possibili occasioni di collaborazione.
Il programma comprende anche uno spazio riservato ai fornitori di servizi per la mobilità aziendale, la presentazione dell'offerta di SvizzeraEnergia per le aziende e un approfondimento sulle prospettive della strategia cantonale.
L'incontro è rivolto in particolare alle amministrazioni comunali, alle aziende e ai consulenti attivi nel settore. L'iscrizione è richiesta entro lunedì 16 novembre alle 12 tramite il portale www.ti.ch/mobilita-aziendale.
Il programma cantonale per la mobilità aziendale è sostenuto da un fondo di 2 milioni di franchi stanziato dal Gran Consiglio nel 2022. Mette a disposizione delle aziende un portale web, linee guida ed esempi di misure già realizzate, con l'obiettivo di ridurre i picchi di traffico dovuti agli spostamenti pendolari e migliorare le condizioni di mobilità e la qualità di vita della popolazione.
La strategia di promozione, avviata nel 2025, si è sviluppata attraverso otto incontri informativi nell'arco di due anni. Gli appuntamenti hanno affrontato l'elaborazione dei piani di mobilità aziendale, i servizi destinati alle imprese, gli strumenti nazionali di sostegno e le esperienze maturate in Ticino, all'estero e oltre San Gottardo, oltre alle opportunità offerte dalla mobilità lenta e condivisa. L'incontro conclusivo sarà dedicato anche al futuro del programma cantonale e al proseguimento dell'attività di sensibilizzazione.