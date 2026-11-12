Mobilità aziendale, ultimo incontro del ciclo cantonale

La strategia di promozione, avviata nel 2025, si è sviluppata attraverso otto incontri informativi nell'arco di due anni. Gli appuntamenti hanno affrontato l'elaborazione dei piani di mobilità aziendale, i servizi destinati alle imprese, gli strumenti nazionali di sostegno e le esperienze maturate in Ticino, all'estero e oltre San Gottardo, oltre alle opportunità offerte dalla mobilità lenta e condivisa. L'incontro conclusivo sarà dedicato anche al futuro del programma cantonale e al proseguimento dell'attività di sensibilizzazione.