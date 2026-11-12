Manca ancora una settimana, ma il Festival AI Ticino è già un'edizione da record

«Il risultato più importante non sono i numeri», afferma il presidente di ATED Luca Mauriello, «ma riuscire a portare a Lugano tecnologie, competenze e persone che normalmente incontriamo nei grandi centri internazionali dell’innovazione. Vogliamo che per un giorno il futuro sia accessibile a tutti, non soltanto agli specialisti».

«Organizzare un Festival di questa portata significa mettere in relazione mondi, competenze e sensibilità differenti. Quest'anno abbiamo voluto alzare ulteriormente l'asticella, ampliando il programma e introducendo nuovi spazi dedicati agli sviluppatori, alla cybersecurity e alle risorse umane», spiega invece la direttrice di ATED Cristina Boggia Giotto, «vogliamo che ogni partecipante, dall'imprenditore allo studente, dal professionista al semplice curioso, possa tornare a casa con nuove idee, nuove connessioni e soprattutto con la consapevolezza che l'intelligenza artificiale non è qualcosa di lontano, ma una trasformazione che ci riguarda tutti».

Tra i relatori figurano rappresentanti di università di spicco come Harvard, Politecnico di Milano, USI e SUPSI e di aziende come Google, NVIDIA e IBM. Cinque le sale attive in contemporanea, 13 le aree tematiche. Le novità di quest’anno sono tre spazi dedicati agli sviluppatori, alla sicurezza informatica e alle risorse umane, quest’ultimo gestito da HR Ticino.

L’area espositiva è gratuita previa registrazione. Le conferenze - invece - sono a pagamento. Chi non ha il biglietto può comunque seguire una parte degli interventi in cuffia, in una “sala silent” allestita nello spazio espositivo.