Manca ancora una settimana, ma il Festival AI Ticino è già un'edizione da record
L'appuntamento è per giovedì 19 novembre al Palazzo dei Congressi di Lugano fra conferenze, laboratori e... robot umanoidi.
LUGANO - Robot umanoidi, una Maserati senza pilota e 78 relatori da una decina di Paesi. È il programma della seconda edizione del Festival AI Ticino e Regio Insubrica, in agenda giovedì 19 novembre al Palazzo dei Congressi di Lugano.
ATED, l’associazione mantello del settore ICT ticinese che organizza l’evento, attende oltre 800 partecipanti.
«Il risultato più importante non sono i numeri», afferma il presidente di ATED Luca Mauriello, «ma riuscire a portare a Lugano tecnologie, competenze e persone che normalmente incontriamo nei grandi centri internazionali dell’innovazione. Vogliamo che per un giorno il futuro sia accessibile a tutti, non soltanto agli specialisti».
«Organizzare un Festival di questa portata significa mettere in relazione mondi, competenze e sensibilità differenti. Quest'anno abbiamo voluto alzare ulteriormente l'asticella, ampliando il programma e introducendo nuovi spazi dedicati agli sviluppatori, alla cybersecurity e alle risorse umane», spiega invece la direttrice di ATED Cristina Boggia Giotto, «vogliamo che ogni partecipante, dall'imprenditore allo studente, dal professionista al semplice curioso, possa tornare a casa con nuove idee, nuove connessioni e soprattutto con la consapevolezza che l'intelligenza artificiale non è qualcosa di lontano, ma una trasformazione che ci riguarda tutti».
Tra i relatori figurano rappresentanti di università di spicco come Harvard, Politecnico di Milano, USI e SUPSI e di aziende come Google, NVIDIA e IBM. Cinque le sale attive in contemporanea, 13 le aree tematiche. Le novità di quest’anno sono tre spazi dedicati agli sviluppatori, alla sicurezza informatica e alle risorse umane, quest’ultimo gestito da HR Ticino.
L’area espositiva è gratuita previa registrazione. Le conferenze - invece - sono a pagamento. Chi non ha il biglietto può comunque seguire una parte degli interventi in cuffia, in una “sala silent” allestita nello spazio espositivo.
C’è poi una parte competitiva: con la Call 4 Project startup, aziende e ricercatori possono presentare soluzioni basate sull’IA. L’ATED AI Innovation Challenge mette in palio premi per un valore complessivo di 20'000 franchi tra contributi, servizi e supporto.
A giudicare sarà una giuria di sei membri, tra cui rappresentanti di economiesuisse, UBS Ticino e Google.