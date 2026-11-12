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«Le telecamere servono davvero?»

Un'interpellanza dell'Unità di sinistra al Municipio di Bellinzona solleva dubbi su criteri, efficacia e proporzionalità della videosorveglianza pubblica.
«Le telecamere servono davvero?»
TiPress
Fonte red
elaborata da Redazione
«Le telecamere servono davvero?»
Un'interpellanza dell'Unità di sinistra al Municipio di Bellinzona solleva dubbi su criteri, efficacia e proporzionalità della videosorveglianza pubblica.

BELLINZONA - Le telecamere negli spazi pubblici garantiscono davvero maggiore sicurezza? E il loro utilizzo è proporzionato rispetto ai risultati ottenuti e all'impatto sulla privacy dei cittadini? Sono gli interrogativi sollevati dal gruppo Unità di sinistra di Bellinzona, che ha presentato un'interpellanza al Municipio per chiedere chiarimenti sull'efficacia della videosorveglianza e sui criteri adottati per decidere dove installare questi sistemi.

L'atto parlamentare, firmato da Michela Luraschi a nome del gruppo, prende spunto da una considerazione: la presenza di telecamere può dare l'impressione di un maggiore controllo, ma questo non significa necessariamente che sia in grado di prevenire comportamenti problematici. Una distinzione che, secondo i firmatari, merita particolare attenzione quando si tratta di giustificare la raccolta e la conservazione di immagini di persone che frequentano quotidianamente gli spazi pubblici.

«Le telecamere non bastano a prevenire i problemi»
A sostegno delle proprie perplessità, Unità di sinistra richiama quanto emerso durante il 24esimo Congresso sulla sicurezza urbana, svoltosi a Berna lo scorso 6 novembre. Tra i temi affrontati figurava proprio l'effetto preventivo della videosorveglianza, giudicato limitato, se non inesistente, secondo gli elementi citati nell'interpellanza.

Il documento riporta in particolare le considerazioni del professor Francisco Klauser dell'Università di Neuchâtel, secondo cui la videosorveglianza può essere utile per ricostruire quanto accaduto, ma non è di per sé sufficiente a impedire comportamenti problematici. Per garantire la sicurezza, sottolinea il gruppo, continuano quindi a essere fondamentali la presenza e l'intervento umano.

Da qui la richiesta di non considerare le telecamere una soluzione automatica ai problemi di ordine pubblico. Secondo i firmatari, occorre interrogarsi sull'efficacia concreta degli strumenti, sulla loro proporzionalità e sulle risorse impiegate, valutando anche misure alternative che potrebbero intervenire più direttamente sulle cause dei problemi.

La nuova legge cantonale e la tutela della privacy
L'interpellanza richiama inoltre la nuova Legge cantonale sulla videosorveglianza pubblica (LViSo), entrata in vigore lo scorso primo luglio, che stabilisce condizioni precise per il ricorso a questi sistemi.

In particolare, l'articolo 6 prevede che l'introduzione della videosorveglianza dissuasiva sia preceduta da una valutazione della sua idoneità e della sua efficacia. La stessa normativa stabilisce inoltre che l'impiego delle telecamere non sia giustificato quando gli obiettivi possono essere raggiunti attraverso misure meno incisive sui diritti delle persone, ma altrettanto efficaci.

È proprio su questo principio che Unità di sinistra chiede al Municipio di fare chiarezza. Quali criteri vengono utilizzati per decidere l'eventuale installazione di telecamere negli spazi pubblici? E soprattutto, come viene verificato preventivamente che siano davvero lo strumento più adatto per raggiungere gli obiettivi di sicurezza?

Illuminazione, mediazione e prevenzione: quali alternative?
Un altro punto riguarda le possibili soluzioni alternative alla videosorveglianza. Il gruppo chiede se, prima di ricorrere alle telecamere, vengano prese in considerazione misure come il miglioramento dell'illuminazione pubblica, la mediazione e gli interventi di prevenzione.

Il Municipio è inoltre invitato a chiarire se sia a conoscenza degli studi e degli elementi emersi dal recente congresso sulla sicurezza urbana e in che modo ne tenga conto nella valutazione delle misure da adottare.

In particolare, l'interpellanza chiede di distinguere tra due funzioni della videosorveglianza: la prevenzione dei comportamenti problematici e la possibilità di ricostruire gli eventi dopo che si sono verificati. Una distinzione considerata importante per valutare la reale utilità degli impianti.

Il regolamento comunale del 2007 sarà aggiornato?
L'ultimo interrogativo riguarda l'adeguamento delle norme comunali alla nuova legislazione cantonale. Unità di sinistra ricorda che a Bellinzona è tuttora in vigore un regolamento sulla videosorveglianza risalente al 2007 e domanda al Municipio se intenda procedere a una sua revisione, per verificarne la conformità al nuovo quadro legislativo e introdurre gli eventuali adeguamenti necessari.

La questione si pone anche alla luce del contenzioso con il Consiglio di Stato richiamato nell'interpellanza, a seguito del quale il regolamento del 2007 risulta ancora in vigore.

Con le quattro domande rivolte all'Esecutivo, il gruppo chiede dunque di chiarire non soltanto come venga impiegata la videosorveglianza negli spazi pubblici cittadini, ma anche quali verifiche ne accompagnino l'adozione e quali garanzie siano previste per tutelare i diritti della popolazione.

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