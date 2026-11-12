«Le telecamere servono davvero?»

BELLINZONA - Le telecamere negli spazi pubblici garantiscono davvero maggiore sicurezza? E il loro utilizzo è proporzionato rispetto ai risultati ottenuti e all'impatto sulla privacy dei cittadini? Sono gli interrogativi sollevati dal gruppo Unità di sinistra di Bellinzona, che ha presentato un'interpellanza al Municipio per chiedere chiarimenti sull'efficacia della videosorveglianza e sui criteri adottati per decidere dove installare questi sistemi.