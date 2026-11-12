Ferrovia Ranzo-Luino, disagi almeno fino al 2028

BERNA / GAMBAROGNO - I disagi ferroviari tra Ranzo, nel Gambarogno, e Luino, in Italia, sono destinati a durare ancora a lungo. I rallentamenti sulla linea, causati dagli interventi infrastrutturali nelle gallerie italiane, saranno eliminati completamente solo «presumibilmente nel corso del 2028». È quanto emerge dalla risposta del Consiglio federale a un'interpellanza del consigliere nazionale ticinese Bruno Storni (PS).