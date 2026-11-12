Ferrovia Ranzo-Luino, disagi almeno fino al 2028
I rallentamenti sulla tratta italiana continueranno ancora per anni. Il Consiglio federale risponde a Bruno Storni: nessun ampliamento del servizio previsto.
BERNA / GAMBAROGNO - I disagi ferroviari tra Ranzo, nel Gambarogno, e Luino, in Italia, sono destinati a durare ancora a lungo. I rallentamenti sulla linea, causati dagli interventi infrastrutturali nelle gallerie italiane, saranno eliminati completamente solo «presumibilmente nel corso del 2028». È quanto emerge dalla risposta del Consiglio federale a un'interpellanza del consigliere nazionale ticinese Bruno Storni (PS).
Nel suo intervento, Storni ricorda le centinaia di milioni di franchi concessi dalla Confederazione all'Italia per adeguare la linea ferroviaria di Luino al corridoio di quattro metri. Nonostante gli investimenti, denuncia un progressivo peggioramento del servizio negli ultimi anni, con pesanti conseguenze per i collegamenti transfrontalieri. Secondo il deputato socialista, i convogli sarebbero costretti a viaggiare a 30 km/h sulla tratta italiana, con ripercussioni sulla regolarità e sulla frequenza dei collegamenti.
La situazione ha comportato una drastica riduzione dell'offerta ferroviaria per i passeggeri. Dopo la messa in esercizio del corridoio di quattro metri, le corse giornaliere per direzione erano già passate da 18 a nove. Ora i collegamenti ferroviari previsti sono soltanto quattro, due al mattino e due alla sera, affiancati da cinque corse di autobus sostitutivi. Per Storni si tratta di «una situazione insostenibile», che «pregiudica fortemente il già limitato servizio ferroviario viaggiatori».
Il Consiglio federale conferma che i problemi non saranno risolti a breve. Attualmente, i rallentamenti interessano quasi undici chilometri della linea Ranzo-Luino, con una velocità massima di 40 km/h nel tratto italiano tra la stazione di Pino-Tronzano e Luino. Entro dicembre 2026, la lunghezza del tratto soggetto a limitazioni dovrebbe diminuire di circa 1-1,5 chilometri. Per la completa eliminazione dei rallentamenti bisognerà invece attendere, secondo le previsioni, il 2028, quando dovrebbero concludersi gli interventi infrastrutturali delle ferrovie italiane su diverse gallerie.
Storni ha inoltre chiesto se, nell'attesa del completamento dei lavori, sia possibile introdurre un servizio ferroviario parziale tra Cadenazzo e San Nazzaro. La risposta del governo federale non apre però a questa possibilità: un'estensione dell'offerta al di fuori delle fasce orarie attualmente previste sarebbe contraria al principio alla base del nuovo concetto d'orario, che punta a eliminare il traffico considerato meno prioritario per garantire una maggiore stabilità complessiva della circolazione ferroviaria.
Resta infine aperta la questione dell'alimentazione elettrica della linea verso Gallarate, la cui capacità risulta limitata dal mancato potenziamento delle infrastrutture. Il Consiglio federale afferma di essere a conoscenza del fatto che Rete Ferroviaria Italiana ha definito le necessarie misure di ammodernamento. Berna, tuttavia, «attualmente non dispone di informazioni dettagliate né sullo stato di attuazione delle misure né sui tempi previsti».