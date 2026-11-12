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Il Castello Visconteo brilla di una nuova luce

Il vecchio impianto di illuminazione, risalente al 2003, è stato sostituito da proiettori LED che valorizzano il profilo e le mura del monumento anche nelle ore notturne
Il Castello Visconteo brilla di una nuova luce
Città di Locarno
Fonte red
elaborata da Redazione
Il Castello Visconteo brilla di una nuova luce
Il vecchio impianto di illuminazione, risalente al 2003, è stato sostituito da proiettori LED che valorizzano il profilo e le mura del monumento anche nelle ore notturne

LOCARNO - Il Castello Visconteo si rifà il look, almeno di notte. Sono terminati i lavori per il rinnovo dell'illuminazione esterna di uno dei monumenti più rappresentativi di Locarno. Un intervento realizzato dalla Città in collaborazione con la Società Elettrica Sopracenerina (SES), che punta a valorizzare le antiche mura riducendo al tempo stesso consumi e inquinamento luminoso.

La nuova illuminazione manda in pensione l'impianto del 2003, realizzato nell'ambito del progetto luministico ideato da Vittorio Storaro e ormai giunto al termine del proprio ciclo di vita. Al suo posto sono stati installati proiettori LED di ultima generazione, studiati per esaltare i profili architettonici del Castello senza disperdere inutilmente luce verso il cielo e le zone circostanti.

Per ottenere questo risultato, i progettisti si sono affidati anche alla tecnologia digitale. Un modello tridimensionale del Castello ha permesso di calibrare con precisione l'intensità e l'orientamento dei fasci luminosi, tenendo conto delle caratteristiche delle mura e del contesto storico e ambientale. L'obiettivo è duplice: valorizzare il monumento e contenere l'inquinamento luminoso, riducendo anche i costi di manutenzione.

Ma le novità non riguardano soltanto il Castello. L'intervento ha interessato anche il percorso pedonale che da Piazzetta Remo Rossi costeggia il monumento e prosegue verso San Francesco e la Città Vecchia. Qui è stata rinnovata l'illuminazione funzionale, ora più uniforme, per rendere il tragitto più confortevole e sicuro nelle ore serali.

Il risultato è un Castello Visconteo che torna a essere protagonista anche dopo il tramonto, con un'illuminazione pensata per far risaltare la sua architettura senza trascurare l'ambiente e la qualità degli spazi pubblici.

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