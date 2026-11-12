Il Castello Visconteo brilla di una nuova luce
Il vecchio impianto di illuminazione, risalente al 2003, è stato sostituito da proiettori LED che valorizzano il profilo e le mura del monumento anche nelle ore notturne
Il vecchio impianto di illuminazione, risalente al 2003, è stato sostituito da proiettori LED che valorizzano il profilo e le mura del monumento anche nelle ore notturne
LOCARNO - Il Castello Visconteo si rifà il look, almeno di notte. Sono terminati i lavori per il rinnovo dell'illuminazione esterna di uno dei monumenti più rappresentativi di Locarno. Un intervento realizzato dalla Città in collaborazione con la Società Elettrica Sopracenerina (SES), che punta a valorizzare le antiche mura riducendo al tempo stesso consumi e inquinamento luminoso.
La nuova illuminazione manda in pensione l'impianto del 2003, realizzato nell'ambito del progetto luministico ideato da Vittorio Storaro e ormai giunto al termine del proprio ciclo di vita. Al suo posto sono stati installati proiettori LED di ultima generazione, studiati per esaltare i profili architettonici del Castello senza disperdere inutilmente luce verso il cielo e le zone circostanti.
Per ottenere questo risultato, i progettisti si sono affidati anche alla tecnologia digitale. Un modello tridimensionale del Castello ha permesso di calibrare con precisione l'intensità e l'orientamento dei fasci luminosi, tenendo conto delle caratteristiche delle mura e del contesto storico e ambientale. L'obiettivo è duplice: valorizzare il monumento e contenere l'inquinamento luminoso, riducendo anche i costi di manutenzione.
Ma le novità non riguardano soltanto il Castello. L'intervento ha interessato anche il percorso pedonale che da Piazzetta Remo Rossi costeggia il monumento e prosegue verso San Francesco e la Città Vecchia. Qui è stata rinnovata l'illuminazione funzionale, ora più uniforme, per rendere il tragitto più confortevole e sicuro nelle ore serali.
Il risultato è un Castello Visconteo che torna a essere protagonista anche dopo il tramonto, con un'illuminazione pensata per far risaltare la sua architettura senza trascurare l'ambiente e la qualità degli spazi pubblici.