Il Castello Visconteo brilla di una nuova luce

Per ottenere questo risultato, i progettisti si sono affidati anche alla tecnologia digitale. Un modello tridimensionale del Castello ha permesso di calibrare con precisione l'intensità e l'orientamento dei fasci luminosi, tenendo conto delle caratteristiche delle mura e del contesto storico e ambientale. L'obiettivo è duplice: valorizzare il monumento e contenere l'inquinamento luminoso, riducendo anche i costi di manutenzione.

Ma le novità non riguardano soltanto il Castello. L'intervento ha interessato anche il percorso pedonale che da Piazzetta Remo Rossi costeggia il monumento e prosegue verso San Francesco e la Città Vecchia. Qui è stata rinnovata l'illuminazione funzionale, ora più uniforme, per rendere il tragitto più confortevole e sicuro nelle ore serali.