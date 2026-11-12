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Alloggi a prezzi sostenibili, cinque serate per rilanciare la politica dell'abitazione

Il primo appuntamento con il ciclo organizzato da CASSI è per mercoledì 18 novembre
Alloggi a prezzi sostenibili, cinque serate per rilanciare la politica dell'abitazione
Depositphotos (AndrewLozovyi)
Fonte CASSI
elaborata da Redazione
Alloggi a prezzi sostenibili, cinque serate per rilanciare la politica dell'abitazione
Il primo appuntamento con il ciclo organizzato da CASSI è per mercoledì 18 novembre

BELLINZONA - Il Ticino dispone soltanto dello 0,7% di alloggi di utilità pubblica, contro una media svizzera del 4%. È da questo divario che prende le mosse "Abitare il Ticino - strumenti e strategie di promozione dell'alloggio a prezzi sostenibili", il ciclo di cinque serate pubbliche organizzato da CASSI, l'associazione regionale della Svizzera italiana di Cooperative d'abitazione Svizzera, in collaborazione con il gruppo di lavoro Politica dell'abitazione in Ticino. L'iniziativa è patrocinata dalla Repubblica e Cantone Ticino e dall'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB).

Il primo appuntamento, intitolato "Abitare a pigioni sostenibili: un compito di Confederazione, Cantone e Comuni", si tiene mercoledì 18 novembre alle 18 all'Auditorium BancaStato di Bellinzona.

Il ciclo, distribuito su tutto il territorio cantonale, affronta di volta in volta un tema specifico del settore abitativo e prevede la presentazione dell'opuscolo "Alloggi a prezzi moderati - Un kit modulare per città e Comuni", pubblicato dall'UFAB, che illustra dieci misure per promuovere l'alloggio a prezzi moderati.

L'obiettivo, spiegano i promotori, è dare una spinta per attivare una politica dell'alloggio capace di fornire risposte concrete alle sfide del settore in un contesto cantonale difficile. Il Ticino è caratterizzato dall'invecchiamento generale della popolazione - una persona su quattro ha più di 65 anni - e presenta i salari mediani più bassi del Paese. A questo si aggiungono una riduzione del potere d'acquisto e un aumento delle richieste d'aiuto per sostenere le spese per l'alloggio, che rappresenta la voce di spesa più importante delle economie domestiche, sempre più in difficoltà.

Pesa inoltre l'età del patrimonio abitativo: una parte significativa degli edifici ticinesi risale al boom edilizio degli anni Sessanta e Settanta e il loro progressivo invecchiamento pone importanti sfide in termini di manutenzione e riqualificazione. Interventi che, osserva CASSI, possono comportare un aumento dei canoni e in alcuni casi una trasformazione dell'offerta abitativa, con il rischio di ridurre ulteriormente la disponibilità di alloggi a pigione moderata. Un'evoluzione che merita particolare attenzione anche per le possibili ripercussioni sulle economie domestiche e sulla spesa pubblica per il sostegno abitativo.

Dopo Bellinzona, il calendario prosegue nel 2027: martedì 19 gennaio alle 18 ad Acquarossa, al Cinema Blenio, con "Più attrattività delle regioni di montagna attraverso l'abitazione primaria"; mercoledì 3 febbraio alle 18 a Lugano, in una sala ancora da definire, con "Abitare inclusivo: quartieri accessibili per tutte le persone"; mercoledì 17 febbraio alle 18 a Mendrisio, alla Filanda, con "Nuove forme abitative come motore di attrattiva residenziale per il territorio"; mercoledì 3 marzo alle 18 a Locarno, sala da definire, con "Trasformare l'esistente e proteggere l'abitazione primaria a pigione sostenibile".

Gli aggiornamenti sulle cinque serate sono pubblicati sul sito di CASSI, nella pagina dedicata alla politica dell'abitazione in Ticino.

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