Alloggi a prezzi sostenibili, cinque serate per rilanciare la politica dell'abitazione

BELLINZONA - Il Ticino dispone soltanto dello 0,7% di alloggi di utilità pubblica, contro una media svizzera del 4%. È da questo divario che prende le mosse "Abitare il Ticino - strumenti e strategie di promozione dell'alloggio a prezzi sostenibili", il ciclo di cinque serate pubbliche organizzato da CASSI, l'associazione regionale della Svizzera italiana di Cooperative d'abitazione Svizzera, in collaborazione con il gruppo di lavoro Politica dell'abitazione in Ticino. L'iniziativa è patrocinata dalla Repubblica e Cantone Ticino e dall'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB).