Semafori a Cadenazzo, Berna ribadisce: «È troppo presto per trarre conclusioni»

Prima della posa dei semafori, la situazione evidenziava flussi superiori alla capacità di smaltimento e tempi di transito elevati per gran parte della giornata. Da marzo 2024 un sistema automatico (telecamere, sensori) rileva volumi, tempi di percorrenza e lunghezza delle code nei punti chiave del Piano di Magadino, aggiunge il governo. Ma il periodo di osservazione è ancora troppo breve per raffronti oggettivi, precisa l'esecutivo, secondo cui "le prime risultanze non mostrano tuttavia cambiamenti rilevanti, come da attese".

Per quanto attiene alle alternative, sempre stando al Consiglio federale, l'ampliamento stradale è stato scartato per tempi, costi e incoerenza con l'obiettivo strategico del collegamento tra le arterie A2 e A13. A tale riguardo, la tempistica di realizzazione dipende dalle decisioni del parlamento sul messaggio denominato "Trasporti 45" (stando al governo, tale collegamento dovrebbe slittare agli anni 2050).