Sarrazin: il dramma sfiorato, l'amore trovato

Amore inaspettato

«In effetti ci siamo conosciuti anche a causa della sua caduta - ha raccontato proprio Gimmler - Ero infatti in Francia nell'estate 2025», ha ricordato la 32enne. È stato allora che le strade dei due atleti si sono incrociate, dando inizio a una relazione resa pubblica all'inizio di quest'anno. Da quel momento, la fondista tedesca è rimasta al fianco di Sarrazin durante il suo percorso verso il ritorno alle competizioni. Un sostegno reciproco, come sottolinea lei stessa: «Anche lui mi ha dato molto. Credo che traiamo davvero beneficio l'uno dall'altra».

La passione comune per lo sport si riflette anche nella vita quotidiana. Sarrazin, specialista della discesa libera, ha infatti iniziato a dedicarsi sempre più spesso allo sci di fondo, partecipando agli allenamenti della fidanzata. «Gli piace anche prendere parte alle mie sessioni», ha aggiunto Gimmler, che ha spiegato come il compagno sia particolarmente curioso e le ponga numerose domande sulle tecniche della disciplina.