Sarrazin: il dramma sfiorato, l'amore trovato
La grave caduta di Bormio ha cambiato tutto: la fondista Laura Gimmler ha raccontato come ha conosciuto Cyprien Sarrazin
La grave caduta di Bormio ha cambiato tutto: la fondista Laura Gimmler ha raccontato come ha conosciuto Cyprien Sarrazin
COPPER MOUNTAIN - Quasi due anni dopo la terribile caduta a Bormio, Cyprien Sarrazin è pronto a tornare in Coppa del Mondo. Ma l'incidente che ha rischiato di costargli la vita ha segnato anche l'inizio di un nuovo capitolo personale. A raccontarlo è la sua fidanzata, la fondista tedesca Laura Gimmler, che in un'intervista a "BR24" ha svelato come proprio quel drammatico episodio abbia contribuito a far nascere il loro amore.
Il 32enne francese, due volte vincitore a Kitzbühel, era rimasto vittima di una rovinosa caduta durante un allenamento. Le conseguenze erano state gravissime: una lesione alla testa potenzialmente letale, un intervento chirurgico e un breve periodo trascorso in coma. Per molto tempo, il suo futuro agonistico era rimasto incerto. Proprio durante il difficile percorso di recupero, però, la sua vita ha preso una piega inaspettata.
Amore inaspettato
«In effetti ci siamo conosciuti anche a causa della sua caduta - ha raccontato proprio Gimmler - Ero infatti in Francia nell'estate 2025», ha ricordato la 32enne. È stato allora che le strade dei due atleti si sono incrociate, dando inizio a una relazione resa pubblica all'inizio di quest'anno. Da quel momento, la fondista tedesca è rimasta al fianco di Sarrazin durante il suo percorso verso il ritorno alle competizioni. Un sostegno reciproco, come sottolinea lei stessa: «Anche lui mi ha dato molto. Credo che traiamo davvero beneficio l'uno dall'altra».
La passione comune per lo sport si riflette anche nella vita quotidiana. Sarrazin, specialista della discesa libera, ha infatti iniziato a dedicarsi sempre più spesso allo sci di fondo, partecipando agli allenamenti della fidanzata. «Gli piace anche prendere parte alle mie sessioni», ha aggiunto Gimmler, che ha spiegato come il compagno sia particolarmente curioso e le ponga numerose domande sulle tecniche della disciplina.
Insieme verso il ritorno
Ora per Sarrazin si avvicina un appuntamento particolarmente importante. Il 28 novembre lo sciatore francese punta infatti a rientrare in Coppa del Mondo, in occasione del Super-G di Copper Mountain. Sarebbe il primo grande passo agonistico dopo l'incidente di Bormio, che aveva messo seriamente in dubbio la prosecuzione della sua carriera. Anche Gimmler attende con emozione questo momento: «Tengo le dita incrociate - ha concluso - mi auguro che le sue aspettative per questa stagione si concretizzino».