Vittoria per il duo Barin-Barin

Domenica mattina si è disputata invece la gara da 60 minuti, con Simone al volante nella prima parte della corsa. Stando fuori dai guai, Barin-figlio è riuscito nel proprio stint a mantenere la posizione di partenza. Durante la sosta, per un problema tecnico, l'equipaggio ha però accumulato una perdita di 20 secondi, e questo ha costretto Roberto a riprendere la pista al decimo posto assoluto del quarto raggruppamento. Grazie ad una guida accorta e ad uno sprint sul finale, Barin-padre è in ogni caso riuscito a riportare la vettura all’ottavo posto assoluto, confermando così la vittoria di classe.

Con sei gare su sette archiviate, il campionato per la compagine ticinese si chiuderà settimana prossima, con la 300 KM di Vallelunga (21-22 novembre).