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AUTOMOBILISMO

Vittoria per il duo Barin-Barin

Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli si è disputato il penultimo round del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche
Vittoria per il duo Barin-Barin
Claudia Cavalleri
Fonte ACI-SPORT
elaborata da Redazione
Vittoria per il duo Barin-Barin
Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli si è disputato il penultimo round del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche
SPORT: Risultati e classifiche

MISANO ADRIATICO - In quel di Misano Adriatico il duo padre-figlio Roberto e Simone Barin, di Morbio Inferiore, si è diviso una Porsche 944 Turbo del 1987 iscritta nella categoria J2-B.

Il weekend è stato particolarmente complicato e insidioso, a causa dei forti e improvvisi acquazzoni di venerdì e sabato. La compagine ticinese e la scuderia Fredelu Racing hanno comunque ben lavorato in termini di messa a punto, riuscendo ad issarsi in qualifica al quarto posto assoluto del raggruppamento e primo di classe.

Domenica mattina si è disputata invece la gara da 60 minuti, con Simone al volante nella prima parte della corsa. Stando fuori dai guai, Barin-figlio è riuscito nel proprio stint a mantenere la posizione di partenza. Durante la sosta, per un problema tecnico, l'equipaggio ha però accumulato una perdita di 20 secondi, e questo ha costretto Roberto a riprendere la pista al decimo posto assoluto del quarto raggruppamento. Grazie ad una guida accorta e ad uno sprint sul finale, Barin-padre è in ogni caso riuscito a riportare la vettura all’ottavo posto assoluto, confermando così la vittoria di classe.

Con sei gare su sette archiviate, il campionato per la compagine ticinese si chiuderà settimana prossima, con la 300 KM di Vallelunga (21-22 novembre).

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