La prima con la Nati finisce con una commozione cerebrale
Silas Huber costretto a lasciare il ritiro rossocrociato dopo aver ricevuto un pallone in pieno volto durante l'allenamento. Nessun sostituto sarà convocato.
SAN GALLO - È durata appena poche ore la prima avventura di Silas Huber con la maglia rossocrociata. Il giovane portiere dello Zurigo ha infatti dovuto lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio subito durante l'allenamento di oggi.
«Silas - precisa l'ASF in una nota - ha ricevuto un pallone in faccia da breve distanza e ha riportato una commozione cerebrale».
La Nati non convocherà un sostituto e proseguirà quindi con tre portieri e 27 giocatori in rosa. Per il CT Murat Yakin si tratta dell'ennesima defezione dell'ultimo minuto, dopo quelle del capitano Granit Xhaka (infortunio al polpaccio), di Miro Muheim (problemi muscolari) e di Ruben Vargas (disturbi gastrointestinali). Quest'ultimo raggiungerà la squadra non appena si sarà ristabilito.
Silas Huber muss das Camp aufgrund einer Gehirnerschütterung verlassen ℹ️ Silas Huber doit quitter le camp en raison d'une commotion cérébrale Silas Huber è costretto a lasciare il ritiro a causa di una commozione cerebrale https://t.co/mlSgtKYekK https://t.co/V3SPP8mYsU— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 10, 2026