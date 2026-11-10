La prima con la Nati finisce con una commozione cerebrale

«Silas - precisa l'ASF in una nota - ha ricevuto un pallone in faccia da breve distanza e ha riportato una commozione cerebrale».

La Nati non convocherà un sostituto e proseguirà quindi con tre portieri e 27 giocatori in rosa. Per il CT Murat Yakin si tratta dell'ennesima defezione dell'ultimo minuto, dopo quelle del capitano Granit Xhaka (infortunio al polpaccio), di Miro Muheim (problemi muscolari) e di Ruben Vargas (disturbi gastrointestinali). Quest'ultimo raggiungerà la squadra non appena si sarà ristabilito.