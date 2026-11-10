Weekend da incorniciare per il CPM: sei podi tra Winterthur e Biasca

«Sono molto contento per i risultati del club e per il lavoro di tutto il nostro team», commenta il direttore tecnico Paolo Bacchini. «Questo weekend ha mostrato che l'intero movimento è in crescita: dai più piccoli, che stanno muovendo i primi passi in gara, fino agli atleti delle categorie di Swiss Cup. È la conferma che stiamo costruendo qualcosa di solido a tutti i livelli.»