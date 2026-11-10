Weekend da incorniciare per il CPM: sei podi tra Winterthur e Biasca
Elena Martinenghi vince la categoria Junior all'Eulach Cup con il suo nuovo personal best. Alla Petronilla Cup di Biasca arrivano altri due podi per il Club Pattinaggio Monteceneri.
Elena Martinenghi vince la categoria Junior all'Eulach Cup con il suo nuovo personal best. Alla Petronilla Cup di Biasca arrivano altri due podi per il Club Pattinaggio Monteceneri.
BIASCA - Weekend intenso e ricco di soddisfazioni per il Club Pattinaggio Monteceneri (CPM), impegnato dal 6 all'8 novembre su due fronti: a Winterthur, nella 22ª edizione dell'Eulach Cup, tappa della Swiss Cup e a Biasca, alla Petronilla Cup alla BiascArena. Il bilancio è di sei podi, una vittoria e diversi piazzamenti di rilievo, dalle categorie Stelline fino al livello nazionale Junior.
Eulach Cup: Martinenghi sul gradino più alto
La copertina è per Elena Martinenghi, che vince la categoria SIS Junior con 144,75 punti, il suo nuovo personal best. Prima dopo il programma corto, Elena ha difeso il primato con il secondo miglior libero, chiudendo con oltre quattro punti di vantaggio su Anura Bischofberger (Dübendorf) in un campo di undici atlete.
Podio anche per Manuela Rezzonico, terza su 18 atlete nella SIS Advanced Novice U16 con 80,38 punti, dopo un programma corto chiuso al terzo posto. Nella stessa categoria maschile Livio Zanotti conquista l'argento con 73,96 punti.
Splendido secondo posto per Leila Mu nella Breitensport I c), categoria di 18 partecipanti: 30,34 punti, a meno di un punto dalla vincitrice.
Nella combattutissima Young Novice U12 (22 atlete) Silouh Reuille sfiora il podio: terza dopo il corto con uno stupendo doppio axel, chiude quarta con 78,51 punti, ad appena 15 centesimi dal bronzo. Nella stessa categoria Camilla Sanguineti risale dal 22° posto del corto al 18° finale grazie a un buon programma libero.
Nella Juvenile U14, la categoria più numerosa con 25 atlete, Kira Fallscheer chiude all'11° posto con 74,61 punti, guadagnando tre posizioni nel libero. Ventiduesima Emma Sofia Guerra Arzuaga.
Petronilla Cup: due podi a Biasca
Alla Petronilla Cup bronzo per Ella Sophie Steinke nella BS Basic Novice (Interbronzo), con 16,94 punti in una categoria di 13 partecipanti. Argento per Stefanie Giglio nell'Adult 5 Donne, con 14,51 punti.
Nella BS I Ragazze (16 atlete) Giada Angelucci è nona con 24,28 punti; completano la spedizione Gaia Allone (14ª) e Viola Ines Pezzin (16ª). Quinto posto per Giulia Adina Fontana nella BS Stella 2.
Un club che cresce a tutti i livelli
«Sono molto contento per i risultati del club e per il lavoro di tutto il nostro team», commenta il direttore tecnico Paolo Bacchini. «Questo weekend ha mostrato che l'intero movimento è in crescita: dai più piccoli, che stanno muovendo i primi passi in gara, fino agli atleti delle categorie di Swiss Cup. È la conferma che stiamo costruendo qualcosa di solido a tutti i livelli.»
Il club ringrazia atlete e atleti, famiglie e staff tecnico per l'impegno e dà appuntamento alle prossime competizioni della stagione.
I podi del weekend
• Elena Martinenghi – SIS Junior Frauen, Eulach Cup
• Leila Mu – Breitensport I c), Eulach Cup
• Livio Zanotti – SIS Advanced Novice U16 Knaben, Eulach Cup
• Stefanie Giglio – Adult 5 Donne, Petronilla Cup
• Manuela Rezzonico – SIS Advanced Novice U16 Mädchen, Eulach Cup
• Ella Sophie Steinke – BS Basic Novice (Interbronzo), Petronilla Cup