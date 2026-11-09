Doppia vittoria di classe per Franco Barin
Il ticinese è sempre protagonista nel campionato Youngtimer Touring Cup 2026
Il ticinese è sempre protagonista nel campionato Youngtimer Touring Cup 2026
MISANO ADRIATICO - Weekend da protagonista per Franco Barin sul circuito di Misano, teatro di una nuova tappa del campionato Youngtimer Touring Cup 2026. Il pilota ticinese ha conquistato un prestigioso doppio successo di classe, imponendosi in entrambe le gare e ottenendo punti preziosi per la classifica di campionato.
La prima gara si è rivelata particolarmente impegnativa. La forte pioggia e le condizioni di scarsa visibilità hanno infatti reso la competizione difficile e insidiosa, mettendo a dura prova i piloti. In queste condizioni, Barin è riuscito a gestire al meglio la situazione, portando a casa una preziosa vittoria nella propria classe.
Ancora meglio è andata in gara due, disputata anch'essa in notturna. In condizioni sempre particolari, Barin ha saputo confermare il proprio ritmo e la propria competitività, conquistando una seconda vittoria di classe e completando così un weekend perfetto.
Due successi che valgono molto: grazie a tali risultati, il pilota ticinese è balzato al comando della classifica di campionato nella categoria RS Plus, confermandosi tra i protagonisti della stagione 2026.