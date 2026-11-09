Clamoroso gol su punizione del portiere

Contro il Calvo Sotelo Puertollano, il «Soriais» si è presentato sul pallone per battere la punizione e ha firmato il 2-0. Una prodezza che ricorda quanto, nel calcio moderno, i portieri sappiano ormai destreggiarsi con i piedi quasi quanto con le mani. A giudicare dalla reazione, però, i tifosi assiepati dietro la porta non si aspettavano certo di vedere il loro ultimo baluardo trasformarsi in una sorta di Juninho, con un tiro di rara precisione.

Il video è diventato rapidamente virale in Spagna, a dimostrazione che certe domeniche il calcio di quarta divisione sa regalare più follia di una serata ai massimi livelli. Già quinto prima della decima giornata con 16 punti, il Numancia ha travolto il Calvo Sotelo Puertollano per 6-0, portandosi provvisoriamente a ridosso della vetta del gruppo V della Segunda Federación, a quota 19 punti. Per Martínez si tratta del primo gol ufficiale in 69 partite tra i senior. E chissà che non sia soltanto il primo di una lunga serie.