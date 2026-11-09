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Clamoroso gol su punizione del portiere

Il portiere del Numancia ha segnato domenica il primo gol della sua carriera. E sarà senza dubbio il più bello...
Clamoroso gol su punizione del portiere
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Vista dalla porta avversaria: il muro blu del Calvo Sotelo non può nulla contro il tiro di Martínez. Un'angolazione che riassume tutto il lato surreale della scena.
di 20min.ch | Robin Carrel
Clamoroso gol su punizione del portiere
Il portiere del Numancia ha segnato domenica il primo gol della sua carriera. E sarà senza dubbio il più bello...
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SORIA - Un portiere che si incarica di battere una punizione merita già di per sé un approfondimento. Se poi spedisce il pallone all'incrocio dei pali con la precisione di uno specialista, c'è davvero da stropicciarsi gli occhi. Iván Martínez, portiere del Numancia, domenica ha regalato una giocata decisamente fuori dal comune. Anche se, va detto, probabilmente ha beneficiato di un piccolo aiuto dalla schiena del portiere avversario... (vedi video sotto).

Contro il Calvo Sotelo Puertollano, il «Soriais» si è presentato sul pallone per battere la punizione e ha firmato il 2-0. Una prodezza che ricorda quanto, nel calcio moderno, i portieri sappiano ormai destreggiarsi con i piedi quasi quanto con le mani. A giudicare dalla reazione, però, i tifosi assiepati dietro la porta non si aspettavano certo di vedere il loro ultimo baluardo trasformarsi in una sorta di Juninho, con un tiro di rara precisione.

Il video è diventato rapidamente virale in Spagna, a dimostrazione che certe domeniche il calcio di quarta divisione sa regalare più follia di una serata ai massimi livelli. Già quinto prima della decima giornata con 16 punti, il Numancia ha travolto il Calvo Sotelo Puertollano per 6-0, portandosi provvisoriamente a ridosso della vetta del gruppo V della Segunda Federación, a quota 19 punti. Per Martínez si tratta del primo gol ufficiale in 69 partite tra i senior. E chissà che non sia soltanto il primo di una lunga serie.

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