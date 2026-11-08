Alina Müller regala alla Svizzera il primo successo al Mondiale
La rete della capitana ha deciso il match al supplementare: Repubblica Ceca sconfitta per 2-1.
ESBJERG - Dopo l'esordio amaro contro gli Stati Uniti, la Svizzera si è riscattata al Mondiale, superando per 2-1 la Repubblica Ceca ai supplementari.
A Esbjerg, nella seconda partita del gruppo A, le ragazze di Shannon Miller sono passate in vantaggio nel primo tempo grazie a una spettacolare deviazione al volo di Wey, che in stile baseball ha spedito in rete una ribattuta della portiera ceca.
Nel secondo tempo, però, le ceche hanno pareggiato con Vocetkova al 23'. La sfida è poi rimasta combattuta, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a trovare il gol decisivo nei tempi regolamentari.
A risolvere l'incontro ci ha pensato la capitana Alina Müller, che dopo appena 1'49" di supplementare ha scagliato una bordata alle spalle della portiera avversaria, regalando alla Svizzera il primo successo al Mondiale danese.
Sieg nach Verlängerung im zweiten Spiel der #WomensWorlds gegen Tschechien!🔥 Victoire en prolongation lors du deuxième match des #WomensWorlds face à la Tchéquie!🤩 Vittoria ai tempi supplementari nella seconda partita delle #WomensWorlds contro la Cechia!💪 https://t.co/urP7zoVD4s— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) November 8, 2026