NAZIONALE
Muheim e Vargas assenti
Alcuni cambiamenti nella rosa che affronterà nei prossimi giorni Slovenia e Scozia
Freshfocus
Fonte ASF
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Alcuni cambiamenti nella rosa che affronterà nei prossimi giorni Slovenia e Scozia
Muheim e Vargas assenti
Alcuni cambiamenti nella rosa che affronterà nei prossimi giorni Slovenia e Scozia
BERNA - Miro Muheim salterà i prossimi impegni con la Nazionale a causa di problemi muscolari. Anche Ruben Vargas farà ritorno in Svizzera per disturbi gastrointestinali, ma si riunirà alla squadra non appena si sarà ristabilito. Al loro posto sono stati convocati il difensore dell'OH Leuven Roggerio Nyakossi, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore, e il tesserato dello Young Boys Isaac Schmidt.
Poiché per altri giocatori si è ancora in attesa di una diagnosi, come nel caso di Granit Xhaka, l'ASF fa sapere che seguirà un ulteriore aggiornamento.
Ricordiamo che la Svizzera affronterà Slovenia e Scozia, rispettivamente venerdì a Maribor e lunedì a San Gallo, in due incontri validi per la Nations League.
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