Muheim e Vargas assenti

BERNA - Miro Muheim salterà i prossimi impegni con la Nazionale a causa di problemi muscolari. Anche Ruben Vargas farà ritorno in Svizzera per disturbi gastrointestinali, ma si riunirà alla squadra non appena si sarà ristabilito. Al loro posto sono stati convocati il difensore dell'OH Leuven Roggerio Nyakossi, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore, e il tesserato dello Young Boys Isaac Schmidt.