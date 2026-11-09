Shock per la morte di Jesus de Miguel: «Nessuno può rendere al cento per cento mentre sta elaborando un lutto»

Sabato, all'Heliodoro Rodriguez Lopez di Santa Cruz de Tenerife, migliaia di persone si sono riunite per l'ultimo saluto al giocatore. «Demi, oggi dobbiamo salutarti con il cuore spezzato», ha detto tra le lacrime il capitano Enric Gallego. Poi, rivolgendosi alla moglie Maria e alla piccola Carla, di 16 mesi, ha aggiunto: «Non siete sole. Qui avete una famiglia, il vostro dolore è anche il nostro».

Un lutto collettivo e una ferita privata. La morte improvvisa e crudele di De Miguel ha sconvolto i compagni di squadra, chiamati ora ad affrontare un trauma che richiede tempo, assistenza psicologica e sostegno alla famiglia e allo spogliatoio.