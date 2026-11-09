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Shock per la morte di Jesus de Miguel: «Nessuno può rendere al cento per cento mentre sta elaborando un lutto»

Il Tenerife, squadra del giocatore scomparso, tornerà in campo il 15 novembre, 13 giorni dopo la tragedia.
Shock per la morte di Jesus de Miguel: «Nessuno può rendere al cento per cento mentre sta elaborando un lutto»
IMAGO / NurPhoto
Fonte Ats Ans
di Redazione
Shock per la morte di Jesus de Miguel: «Nessuno può rendere al cento per cento mentre sta elaborando un lutto»
Il Tenerife, squadra del giocatore scomparso, tornerà in campo il 15 novembre, 13 giorni dopo la tragedia.
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MADRID - Ci sono assenze che nessun fischio d'inizio riesce a colmare. A una settimana dalla morte di Jesus de Miguel, il calcio spagnolo cerca di elaborare una perdita che va ben oltre il campo, interrogandosi su come sia possibile tornare a giocare.

Giovedì, a Navahermosa, piccolo paese in provincia di Toledo da cui proviene la famiglia, i funerali dell'attaccante trentenne del Tenerife hanno riunito nel dolore il mondo del calcio. De Miguel era morto martedì, dopo un violento scontro al 96' con il portiere dell'Andorra Jesus Owono.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Scontro fatale in campo, il portiere rischia un lungo stop

Sabato, all'Heliodoro Rodriguez Lopez di Santa Cruz de Tenerife, migliaia di persone si sono riunite per l'ultimo saluto al giocatore. «Demi, oggi dobbiamo salutarti con il cuore spezzato», ha detto tra le lacrime il capitano Enric Gallego. Poi, rivolgendosi alla moglie Maria e alla piccola Carla, di 16 mesi, ha aggiunto: «Non siete sole. Qui avete una famiglia, il vostro dolore è anche il nostro».

Un lutto collettivo e una ferita privata. La morte improvvisa e crudele di De Miguel ha sconvolto i compagni di squadra, chiamati ora ad affrontare un trauma che richiede tempo, assistenza psicologica e sostegno alla famiglia e allo spogliatoio.

«Nessuno può rendere al cento per cento mentre sta elaborando un lutto. Pretenderlo non è umano». Una tragedia così inattesa «ti sconvolge, perché sarebbe potuto succedere anche a te», ha spiegato al quotidiano El País una psicologa che ha lavorato in un grande club.

Il dramma riporta alla memoria quanto accadde all'Espanyol nel 2009, quando il capitano Dani Jarque morì a soli 26 anni. «Non sei razionale, non capisci niente, e non pensi, neghi soltanto», ricorda Moises Hurtado. «Nei primi giorni - racconta Javi Chica - il silenzio nello spogliatoio era assoluto. Il gruppo diventò una famiglia, l'unico riparo possibile».

Ancora più drammatica fu l'esperienza del Siviglia dopo la morte di Antonio Puerta, nel 2007. «Ci fecero giocare la Supercoppa europea due giorni dopo averlo seppellito», ricorda Diego Capel. «Ci vollero molti mesi per riprenderci. In campionato non riuscivamo a vincere: era stato un colpo fortissimo sul piano mentale». Parole che raccontano il peso di un mondo agonistico spesso incapace di fermarsi di fronte alla fragilità umana.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tragedia a Tenerife: moglie e figlia di de Miguel erano allo stadio

Non esiste un calendario del dolore, spiegano gli esperti consultati dal quotidiano. Incredulità, rabbia, smarrimento e infine accettazione non si susseguono necessariamente in modo lineare. Elaborare un lutto può richiedere mesi, durante i quali il sostegno della famiglia, del gruppo e degli specialisti è fondamentale. E tornare a competere non significa necessariamente essere guariti.

Anche Andrés Iniesta, profondamente segnato dalla morte di Jarque, attraversò una depressione. Nel 2010 dedicò all'amico il gol decisivo nella finale del Mondiale, mostrando sotto la maglia una scritta: «Dani Jarque sempre con noi».

La morte di De Miguel ha segnato profondamente anche l'altro protagonista dello scontro, Jesus Owono. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, il portiere dell'Andorra sarebbe rimasto così traumatizzato da aver persino preso in considerazione l'idea di lasciare il calcio professionistico. L'agenzia EFE precisa tuttavia che non ha ancora preso alcuna decisione sul ritiro.

Lo psicologo Santiago Rivera invita a non dimenticare la sofferenza del portiere, finito anche nel mirino di insulti razzisti: «Non aveva alcuna intenzione che accadesse quello che è accaduto. Anche Owono deve attraversare un lutto e deve riuscire a perdonarsi», sottolinea.

Il Tenerife tornerà in campo domenica 15 novembre, in casa contro l'AD Ceuta, 13 giorni dopo la tragedia. Ma per i giocatori riprendere da dove si erano fermati non sarà semplice come riaccendere un interruttore.

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