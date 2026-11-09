SUPER LEAGUE
Ajeti squalificato tre giornate
Il Lugano non potrà contare sul suo attaccante, che salterà anche l'ottavo di finale di Coppa Svizzera
Freshfocus
Fonte SFL
Ajeti squalificato tre giornate
0 / 1
Ajeti squalificato tre giornate
Il Lugano non potrà contare sul suo attaccante, che salterà anche l'ottavo di finale di Coppa Svizzera
Ajeti squalificato tre giornate
Il Lugano non potrà contare sul suo attaccante, che salterà anche l'ottavo di finale di Coppa Svizzera
LUGANO - La SFL ha annunciato che l'attaccante del Lugano Albian Ajeti è stato squalificato per tre giornate «per un fallo grave che ha messo a repentaglio l'integrità fisica dell'avversario» commesso ai danni di Vandermersch durante l'incontro di ieri giocato a San Gallo.
L'attaccante bianconero salterà dunque i due match di Super League contro Grasshopper (21 novembre) e Lucerna (29 novembre) e l'ottavo di finale di Coppa Svizzera contro il San Gallo in agenda il 2 dicembre.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT