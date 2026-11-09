Marco Maurer e Sandro Forrer a Lugano con una licenza B
Tante partite e tanti infortunati: i bianconeri hanno rinforzato la rosa a disposizione di Mitell
Tante partite e tanti infortunati: i bianconeri hanno rinforzato la rosa a disposizione di Mitell
LUGANO - Il Lugano ha deciso di correre nuovamente ai ripari. Tenuto conto del numero elevato di partite che dovrà disputare nelle prossime settimane (otto in diciannove giorni) e del perdurare di una lunga serie di elementi infortunati, ha infatti deciso di inserire Marco Maurer e Sandro Forrer - sulla base di una licenza B - nella rosa a disposizione di coach Mitell.
In forza al Sierre, Maurer è conosciutissimo alla Cornèr Arena, dove ha già giocato (anche) due partite prima della pausa per gli impegni delle Nazionali. Forrer, del Visp, ha invece fino a oggi disputato in carriera 260 partite (73 punti) in National League con i colori di Zugo, Friborgo, Ajoie e Lakers e 227 partite (162 punti) in Swiss League con le maglie di EVZ Academy, Winterthur e Visp.