Marco Maurer e Sandro Forrer a Lugano con una licenza B

In forza al Sierre, Maurer è conosciutissimo alla Cornèr Arena, dove ha già giocato (anche) due partite prima della pausa per gli impegni delle Nazionali. Forrer, del Visp, ha invece fino a oggi disputato in carriera 260 partite (73 punti) in National League con i colori di Zugo, Friborgo, Ajoie e Lakers e 227 partite (162 punti) in Swiss League con le maglie di EVZ Academy, Winterthur e Visp.