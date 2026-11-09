«Ho lottato contro ansia e attacchi di panico, se avete difficoltà parlatene»

Quell'esperienza ha segnato profondamente Riedi, cambiando il suo modo di guardare alla vita. «Questa esperienza ha cambiato la mia prospettiva su tutto», racconta. «Il 21 giugno 2024 sarà sempre una data che porterò con me. Non la dimenticherò mai. Trovare una via d'uscita è stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare. Sono incredibilmente fiero del percorso compiuto».