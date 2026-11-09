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«Ho lottato contro ansia e attacchi di panico, se avete difficoltà parlatene»

Lo zurighese Leandro Riedi ha pubblicato su Instagram un messaggio tanto sorprendente quanto toccante
«Ho lottato contro ansia e attacchi di panico, se avete difficoltà parlatene»
Claude Diderich/freshfocus
Leandro Riedi qui durante l'ultimo Roland-Garros.
di 20min.ch | Jérémy Santallo
«Ho lottato contro ansia e attacchi di panico, se avete difficoltà parlatene»
Lo zurighese Leandro Riedi ha pubblicato su Instagram un messaggio tanto sorprendente quanto toccante
SPORT: Risultati e classifiche

ZURIGO - «21 giugno 2024. Un giorno che non dimenticherò mai. Quel giorno, la mia vita è cambiata per sempre. Ho raggiunto un punto in cui ho cercato di suicidarmi. Non voglio entrare nelle ragioni o nei dettagli, ma voglio parlarne perché la salute mentale merita molta più attenzione».

Leandro Riedi ha pubblicato domenica sera su Instagram un messaggio tanto sorprendente quanto toccante. Il 24enne zurighese ha raccontato di aver tentato il suicidio all'inizio dell'estate 2024, un periodo in cui soffriva da diverse settimane di problemi allo stomaco.

«Questi pensieri sono spariti»

Il 16 giugno di quell'anno aveva dovuto dare forfait prima del suo secondo incontro di qualificazione al torneo sull'erba di Ilkley, nel nord dell'Inghilterra. Il 24 giugno era invece tornato in campo per le qualificazioni di Wimbledon. È tra queste due date che il finalista del Roland-Garros junior 2020 ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua vita.

«Per molto tempo ho lottato contro l'ansia, gli attacchi di panico e una battaglia mentale che la maggior parte delle persone intorno a me non poteva vedere», scrive il tennista, soprannominato «Lele» nell'ambiente del tennis svizzero. «Oggi sono incredibilmente fiero di dire che questi pensieri siano spariti. Sono davvero felice, grato di vivere ed entusiasta per il futuro».

Operato 4 volte in 2 anni

Quell'esperienza ha segnato profondamente Riedi, cambiando il suo modo di guardare alla vita. «Questa esperienza ha cambiato la mia prospettiva su tutto», racconta. «Il 21 giugno 2024 sarà sempre una data che porterò con me. Non la dimenticherò mai. Trovare una via d'uscita è stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare. Sono incredibilmente fiero del percorso compiuto».

Alle difficoltà personali si sono aggiunti i problemi fisici. Quest'estate Riedi è stato operato al polso sinistro, il suo quarto intervento in due anni. Nonostante tutto, il 24enne ha dimostrato una notevole capacità di reagire alle avversità. Il suo ultimo grande exploit risale al settembre 2025, quando agli US Open aveva raggiunto gli ottavi di finale partendo dalle qualificazioni. Lontano dai campi da diversi mesi, è ora scivolato al 245° posto della classifica mondiale, dopo essere stato 116° a metà giugno. Il suo obiettivo è tornare a giocare a gennaio.

Condividendo la propria esperienza, Riedi spera soprattutto di aiutare chi sta attraversando momenti difficili. «Non condivido questo per simpatia. Lo condivido perché se anche solo una persona legge questo e si rende conto che non è sola, allora ne vale la pena», conclude. «Se avete delle difficoltà, parlate con qualcuno per favore. Contattate le persone a voi più vicine. Cercate l'aiuto di un professionista. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Sono la prova vivente che le cose possono migliorare».

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