Muheim, Xhaka e Vargas assenti
Alcuni cambiamenti nella rosa che affronterà nei prossimi giorni Slovenia e Scozia
Alcuni cambiamenti nella rosa che affronterà nei prossimi giorni Slovenia e Scozia
BERNA - Granit Xhaka è costretto a saltare gli impegni con la Nazionale per un infortunio al polpaccio. Lo ha annunciato l'ASF dopo che il nostro capitano si è sottoposto agli accertamenti medici, in seguito al problema riscontrato ieri nel match fra il suo Sunderland e il Chelsea.
Anche Miro Muheim salterà i prossimi impegni con la Nazionale a causa di problemi muscolari. Ruben Vargas farà invece ritorno in Svizzera per disturbi gastrointestinali, ma si riunirà alla squadra non appena si sarà ristabilito. Al loro posto sono stati convocati il difensore dell'OH Leuven Roggerio Nyakossi, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore, e il tesserato dello Young Boys Isaac Schmidt.
Ricordiamo che la Svizzera affronterà Slovenia e Scozia, rispettivamente venerdì a Maribor e lunedì a San Gallo, in due incontri validi per la Nations League.