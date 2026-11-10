Bordoli non ha dubbi: «Il Lugano è la squadra più forte del campionato»

A rendere ancora più concrete le ambizioni bianconere, secondo il 63enne, sono anche le difficoltà delle principali rivali. «Basta guardare quanto fatica lo Young Boys a vincere le proprie partite. Anche sabato ha dovuto sudare parecchio per espugnare il campo del Lucerna. Il Lugano, al netto del passo falso di domenica, è molto più solido e completo: ha un gioco convincente e collaudato, giocatori che si conoscono e giocano insieme da tempo e, soprattutto, una rosa ampia e profonda. Senza dimenticare il Crus, al quale vanno riconosciuti enormi meriti. È lui l'architetto di questa squadra e il principale artefice dei risultati raggiunti».