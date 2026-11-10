Bordoli non ha dubbi: «Il Lugano è la squadra più forte del campionato»
Il 5-0 di San Gallo non cambia le gerarchie: «La partita è stata indirizzata dagli episodi». E su Croci-Torti precisa: «Ha enormi meriti. È l'architetto di questa squadra».
LUGANO - Dopo 25 risultati utili consecutivi, il Lugano ha ritrovato il sapore amaro della sconfitta. A interrompere la lunga striscia positiva bianconera è stato, ancora una volta, il San Gallo: proprio l'ultima squadra capace di battere gli uomini di Croci-Torti, quasi sei mesi fa.
Una battuta d'arresto che - per quanto pesantissima nel risultato - non deve però togliere il sonno ai tifosi bianconeri. «Non bisogna certamente preoccuparsi», assicura Livio Bordoli. «La partita è stata indirizzata dagli episodi. Prima il rosso ad Ajeti. Poi l'infortunio di von Ballmoos. Domenica tutto quello che poteva andare storto è andato storto».
Una giornata da dimenticare, insomma, con il Lugano che si è visto sfuggire la partita di mano nel giro di pochi minuti. «Le prime due reti del San Gallo, arrivate nell'arco di due minuti, hanno chiuso i giochi. Fino a quel momento i bianconeri avevano anche gestito bene l'inferiorità numerica. Ma dopo quell'uno-due era chiaro che non ci fosse più molto da fare».
Il pesante ko, però, non cambia il giudizio di Bordoli: il Lugano resta il grande favorito nella corsa al titolo. «È e rimane la squadra più forte e completa del campionato. Non voglio "gufarla", ma sarei sorpreso se non riuscisse a vincere il titolo», sottolinea l'attuale responsabile della Sezione Tecnica della FTC.
A rendere ancora più concrete le ambizioni bianconere, secondo il 63enne, sono anche le difficoltà delle principali rivali. «Basta guardare quanto fatica lo Young Boys a vincere le proprie partite. Anche sabato ha dovuto sudare parecchio per espugnare il campo del Lucerna. Il Lugano, al netto del passo falso di domenica, è molto più solido e completo: ha un gioco convincente e collaudato, giocatori che si conoscono e giocano insieme da tempo e, soprattutto, una rosa ampia e profonda. Senza dimenticare il Crus, al quale vanno riconosciuti enormi meriti. È lui l'architetto di questa squadra e il principale artefice dei risultati raggiunti».
Proprio Croci-Torti, domenica, si è assunto anche responsabilità che, secondo Bordoli, non gli spettavano. «Ha protetto il gruppo e ha fatto bene. D'altronde, cos'altro avrebbe potuto fare? Prendersela con Ajeti? Il numero 9 ha commesso una sciocchezza e sicuramente ne è consapevole». Ma la squadra potrebbe aver pagato anche un po' di stanchezza? «Non credo che la sconfitta sia da ricondurre a questo. È stata la classica giornata storta, che nel calcio può capitare. Certo, il Lugano arrivava da un vero e proprio tour de force, ma non penso che sia questo il motivo della debacle».
La pausa per le Nazionali arriva comunque al momento giusto. «È sicuramente benvenuta, anche per recuperare qualche giocatore infortunato o acciaccato. Penso soprattutto a Steffen e Moncada. E poi servirà anche per rifiatare». Alla ripresa, però, i bianconeri saranno attesi da un altro ciclo di impegni ravvicinati: cinque trasferte consecutive tra il 26 novembre e il 10 dicembre. Si comincerà con lo Jablonec (Conference League), per poi affrontare Lucerna (SL), San Gallo (Coppa Svizzera), Zurigo (SL) e Copenhagen.
Un calendario fitto, che però non sembra impensierire Bordoli. «Il Lugano è una squadra completa, con uno stile di gioco ormai collaudato e tanti giocatori in grado di alternarsi. Una giornata storta non può certo cancellare tutto quello che è stato costruito finora», conclude. In fondo, come recita una battuta che ben riassume il concetto, meglio perdere una partita 5-0 che cinque partite per 1-0.