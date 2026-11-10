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Altro infortunio per il Lugano
Il difensore finlandese dovrà rimanere ai box per un infortunio alla parte alta del corpo. Carl Dahlström rientra
TiPress
Fonte HCL
Altro infortunio per il Lugano
Il difensore finlandese dovrà rimanere ai box per un infortunio alla parte alta del corpo. Carl Dahlström rientra
LUGANO - Non c'è pace per il Lugano, che deve registrare un altro infortunio. Come annunciato dal club sul proprio sito ufficiale, nella sezione Medical Report, i bianconeri - che torneranno in pista domani in casa contro il Berna - dovranno fare a meno del difensore Lassi Thomson per le prossime 3/4 settimane, per un problema alla parte alta del corpo.
C'è comunque anche una buona notizia per Tomas Mitell, visto che dovrebbe fare il suo rientro sul ghiaccio Carl Dahlström, out da metà ottobre a causa di un infortunio alla parte inferiore del corpo rimediato durante la trasferta di Bienne.
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