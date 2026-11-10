Bislimi, Papadopoulos, Grgic, Cimignani... settimane bollenti per Pelzer

Bislimi, per fare un esempio, ha richieste in Svizzera - dove giusto un paio di club possono tentarlo - in Germania e in Belgio. Non è pensabile che attenda la fine della stagione prima di ascoltare le proposte che gli faranno. E come lui anche gli altri che saranno ufficialmente liberi dal 1. luglio, ma che tecnicamente già da gennaio potrebbero accordarsi con una nuova società.