Bislimi, Papadopoulos, Grgic, Cimignani... settimane bollenti per Pelzer
Tanti giocatori-top in scadenza: a Lugano non possono permettersi di temporeggiare.
Tanti giocatori-top in scadenza: a Lugano non possono permettersi di temporeggiare.
|1
|Lawrence Ati Zigi
|26
|Tom Gaal 46'
|4
|Jozo Stanic
|68
|Mostafa Heydari
|64
|Mihailo Pjanovic
|28
|Hugo Vandermersch 67'
|16
|Lukas Goertler 76'
|10
|Lukas Daschner 80'
|36
|Chima Okoroji
|11
|Carlo Boukhalfa
|9
|Andrin Hunziker 68'
|23
|Betim Fazliji 76'
|25
|Lukas Watkowiak
|20
|Leon Frokaj 80'
|14
|Aliou Balde 68'
|27
|Kevin Csoboth
|3
|Colin Kleine-Bekel 46'
|74
|Joel Ruiz 67'
|70
|Nevio Scherrer
|26' David Von Ballmoos
|16
|Antonios Papadopoulos
|6
|Lars Lukas Mai
|17
|Joel Bichsel
|18
|65' Mattia Zanotti
|46
|Yanis Cimignani
|21
|Anto Grgic
|8
|80' Uran Bislimi
|25
|65' Martim Marques
|26
|46' Daniel Dos Santos
|27
|Albian Ajeti
|9
|46' Kevin Behrens
|91
|65' Ezgjan Alioski
|7
|Elias Pihlstrom
|24
|80' Renato Steffen
|11
|Damian Kelvin
|4
|65' Behruzjon Karimov
|2
|26' Felix Gebhard
|28
|Beckham Castro
|22
|Ahmed Kendouci
|14
LUGANO - Chiusa la lunghissima serie positiva con una sconfitta dura da accettare, per l’atteggiamento prima ancora che per il risultato, a Lugano in questo momento stanno probabilmente maledicendo la sosta. Fermarsi per dare spazio alla Nazionale e alla Nations League significa infatti non avere la possibilità di tornare subito in campo per cancellare l’ultima prestazione. Significa avere più tempo per pensare, rimuginare, brontolare. Su questo, o meglio, anche su questo, dovrà lavorare Mattia Croci-Torti, ovviamente deciso a portare i suoi al top alla prossima sfida in calendario, quella al Grasshopper in programma sabato 21 novembre all’AIL Arena.
Sosta significa però anche e soprattutto lavoro dietro le quinte. Come quello che dovrà fare Sebastian Pelzer, direttore sportivo del club ticinese, alle prese con una rosa nella quale in tanti sono in scadenza di contratto.
In casa bianconera hanno più volte sottolineato la volontà di non parlare di mercato fino al termine della stagione, di volersi concentrare esclusivamente sul campo; è comprensibile ma non del tutto plausibile. Con ben otto giocatori in bilico, per programmare il futuro non si può infatti perdere tempo. Soprattutto, poi, se tra questi ci sono elementi come Antonios Papadopoulos, Uran Bislimi, Anto Grgic e Yanis Cimignani, giusto per citarne qualcuno.
Rinnoveranno? Se ne andranno? Il destino di tutti sarà deciso nei primi mesi dell’anno nuovo, non in estate. Fino alla chiusura della finestra invernale del mercato il focus sarà sul campionato, sul riuscire a tenere a distanza lo Young Boys; da febbraio, in ogni caso, le trattative cominceranno. Eccome.
Bislimi, per fare un esempio, ha richieste in Svizzera - dove giusto un paio di club possono tentarlo - in Germania e in Belgio. Non è pensabile che attenda la fine della stagione prima di ascoltare le proposte che gli faranno. E come lui anche gli altri che saranno ufficialmente liberi dal 1. luglio, ma che tecnicamente già da gennaio potrebbero accordarsi con una nuova società.
Per questo importantissime, per il futuro ma anche per il presente, saranno le mosse che farà Pelzer nelle prossime settimane. Rimandare ogni trattativa non è infatti la soluzione ideale se si vuole evitare una primavera bollente. Perché in primavera, questo almeno sperano i tifosi, il Lugano avrà altro a cui pensare.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Lugano
|13
|34
|11
|1
|1
|36
|15
|21
|2
|Young Boys
|13
|28
|8
|4
|1
|41
|25
|16
|3
|Sion
|13
|26
|8
|2
|3
|29
|18
|11
|4
|S.Gallo
|13
|22
|7
|1
|5
|24
|22
|2
|5
|Zurigo
|13
|21
|6
|3
|4
|25
|26
|-1
|6
|Servette
|13
|17
|5
|2
|6
|17
|16
|1
|7
|Basilea
|13
|15
|4
|3
|6
|21
|25
|-4
|8
|Thun
|13
|14
|4
|2
|7
|27
|37
|-10
|9
|Lucerna
|13
|13
|3
|4
|6
|21
|28
|-7
|10
|Grasshopper
|13
|11
|2
|5
|6
|16
|29
|-13
|11
|Vaduz
|13
|10
|3
|1
|9
|24
|29
|-5
|12
|FC Lausanne-Sport
|13
|7
|1
|4
|8
|12
|23
|-11