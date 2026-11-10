L'HCL lancia "La 5a Linea sei tu"
Vicky Mantegazza: «La 5a Linea rappresenta una grande famiglia unita dalla passione per il Lugano in cui ogni tifoso ha un ruolo fondamentale»
LUGANO - Trascorso circa un terzo di Regular Season l’Hockey Club Lugano lancia oggi “La 5a Linea sei tu”, la campagna che mette al centro i suoi tifosi, la loro passione e il legame indissolubile che li unisce alla squadra.
“La 5a Linea sei tu” è l’occasione per valorizzare la Membership ufficiale dell’Hockey Club Lugano, un programma pensato per rafforzare il rapporto tra il Club e i propri sostenitori, offrendo nuove opportunità di partecipazione e coinvolgimento. Integrata direttamente nell’App HCL, la Membership 5a Linea permette ai tifosi di vivere la propria passione in modo più coinvolgente e arricchente, andando oltre i 60 minuti di una partita.
Diventare membro della 5a Linea significa entrare in una community che premia la fedeltà con diversi benefici, tra cui lo sconto del 10% sull’acquisto di biglietti singoli per le partite casalinghe di Regular Season (secondo le condizioni previste), il diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti anche per i derby e la Post Season e la possibilità di utilizzare i punti accumulati per riscattare premi, gadget autografati ed esperienze speciali a contatto con il mondo bianconero e i suoi diversi Local Partner.
«Anzitutto – afferma il Presidente Vicky Mantegazza – vogliamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti i tifosi che, nonostante i risultati sino ad ora inferiori alle aspettative di tutti noi, hanno accompagnato e sostenuto la squadra con entusiasmo e partecipazione, contribuendo con una media a partita di 5'688 spettatori a rendere ogni partita alla Cornèr Arena un momento di condivisione e appartenenza. La voglia di hockey è tanta, ce lo conferma anche la prevendita per la partita di domani contro il Berna, dove abbiamo già venduto 5'814 titoli d’accesso e quindi supereremo questo dato. Un grazie particolare va ai 4’198 tifosi che anche quest’anno hanno scelto di sottoscrivere un abbonamento, facendo registrare una crescita superiore al 3% rispetto al dato finale dello scorso campionato. Un segnale importante di fiducia e attaccamento ai nostri colori che ci rende orgogliosi. La 5a Linea rappresenta proprio questo: una grande famiglia unita dalla passione per il Lugano in cui ogni tifoso ha un ruolo fondamentale».
Ad oggi, l’App ufficiale HCL è già stata scaricata da oltre 9'182 utenti, mentre sono 733 i membri che hanno scelto di aderire alla Membership 5a Linea. Numeri che testimoniano il potenziale di una community sempre più attiva. Per scoprire tutti i vantaggi della Membership e per maggiori informazioni: www.hclugano.ch/5a_linea.asp