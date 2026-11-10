L'HCL lancia "La 5a Linea sei tu"

Diventare membro della 5a Linea significa entrare in una community che premia la fedeltà con diversi benefici, tra cui lo sconto del 10% sull’acquisto di biglietti singoli per le partite casalinghe di Regular Season (secondo le condizioni previste), il diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti anche per i derby e la Post Season e la possibilità di utilizzare i punti accumulati per riscattare premi, gadget autografati ed esperienze speciali a contatto con il mondo bianconero e i suoi diversi Local Partner.

«Anzitutto – afferma il Presidente Vicky Mantegazza – vogliamo esprimere un sincero ringraziamento a tutti i tifosi che, nonostante i risultati sino ad ora inferiori alle aspettative di tutti noi, hanno accompagnato e sostenuto la squadra con entusiasmo e partecipazione, contribuendo con una media a partita di 5'688 spettatori a rendere ogni partita alla Cornèr Arena un momento di condivisione e appartenenza. La voglia di hockey è tanta, ce lo conferma anche la prevendita per la partita di domani contro il Berna, dove abbiamo già venduto 5'814 titoli d’accesso e quindi supereremo questo dato. Un grazie particolare va ai 4’198 tifosi che anche quest’anno hanno scelto di sottoscrivere un abbonamento, facendo registrare una crescita superiore al 3% rispetto al dato finale dello scorso campionato. Un segnale importante di fiducia e attaccamento ai nostri colori che ci rende orgogliosi. La 5a Linea rappresenta proprio questo: una grande famiglia unita dalla passione per il Lugano in cui ogni tifoso ha un ruolo fondamentale».