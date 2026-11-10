SUPER LEAGUE
Il Lugano ricorre
La società bianconera ritiene eccessive le tre giornate di squalifica comminate ad Ajeti
Freshfocus
Fonte SFL
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La società bianconera ritiene eccessive le tre giornate di squalifica comminate ad Ajeti
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La società bianconera ritiene eccessive le tre giornate di squalifica comminate ad Ajeti
LUGANO - Il Lugano ha deciso di inoltrare ricorso contro le tre giornate di squalifica inflitte ad Albian Ajeti per un fallo commesso domenica contro il San Gallo. Un intervento che la SFL considera «grave che ha messo a repentaglio l'integrità fisica dell'avversario».
Se la sanzione, comunicata ieri, venisse confermata, l'attaccante bianconero salterebbe due partite di Super League, contro il Grasshopper (21 novembre) e il Lucerna (29 novembre), oltre all'ottavo di finale di Coppa Svizzera contro il San Gallo, in programma il 2 dicembre.
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