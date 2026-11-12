Svizzera: Johan Manzambi indisponibile

BERNA - Johan Manzambi deve rinunciare alle prossime partite di Nations League contro Slovenia e Scozia. Il centrocampista aveva già raggiunto il ritiro rossocrociato lunedì accusando problemi al polpaccio. Nonostante le intense cure mediche e gli ulteriori accertamenti, le sue condizioni non sono migliorate a sufficienza da consentirgli di scendere in campo nelle due partite.