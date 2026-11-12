NAZIONALE
Svizzera: Johan Manzambi indisponibile
Il giocatore della nostra Nazionale non potrà scendere in campo a causa di alcuni problemi a un polpaccio
Freshfocus
Fonte asf
Svizzera: Johan Manzambi indisponibile
Il giocatore della nostra Nazionale non potrà scendere in campo a causa di alcuni problemi a un polpaccio
BERNA - Johan Manzambi deve rinunciare alle prossime partite di Nations League contro Slovenia e Scozia. Il centrocampista aveva già raggiunto il ritiro rossocrociato lunedì accusando problemi al polpaccio. Nonostante le intense cure mediche e gli ulteriori accertamenti, le sue condizioni non sono migliorate a sufficienza da consentirgli di scendere in campo nelle due partite.
D’intesa con l’Aston Villa, Manzambi farà quindi ritorno al proprio club già venerdì. Non sarà convocato alcun altro giocatore in sostituzione.
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