Lindsey Vonn operata per la nona volta: «Forse è stata l'ultima»

Angosciata all'idea di farsi rioperare

Due giorni prima dell'intervento, Vonn aveva pubblicato un video in cui confessava la propria «ansia» all'idea di tornare sotto i ferri. L'operazione, aveva spiegato, sarebbe servita non solo a rimuovere le placche e le viti utilizzate per ricostruire le ossa fratturate, ma anche a riparare il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lesionato poco prima delle Olimpiadi. Un infortunio che non le aveva comunque impedito di presentarsi al cancelletto di partenza dei Giochi. «Ovviamente, questo significa ancora da sei a nove mesi di convalescenza», aveva precisato nel messaggio pubblicato lunedì. Tempi che rendono praticamente impossibile un ritorno alle gare nell'inverno 2026/2027, nonostante il suo nome figuri tra quelli delle sciatrici americane iscritte alla Coppa del mondo.

Scommessa folle

La carriera di Lindsey Vonn, vincitrice di 84 gare di Coppa del mondo, è stata segnata da numerosi infortuni e altrettanti ritorni. Quello della scorsa stagione, dopo quasi sei anni lontano dalle competizioni, sembrava già un'impresa ai limiti dell'impossibile. Anche grazie a una protesi in titanio al ginocchio destro, la statunitense era riuscita a ritrovare i vertici dello sci mondiale, conquistando altre due vittorie in Coppa del mondo. Il sogno di un nuovo successo olimpico si è però infranto sulla pista di Cortina, con una caduta destinata a lasciare conseguenze pesanti.