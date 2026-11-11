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SCI ALPINO

Lindsey Vonn operata per la nona volta: «Forse è stata l'ultima»

La sciatrice americana, gravemente ferita dopo una caduta ai Giochi olimpici 2026, ha annunciato di aver subito un nuovo intervento. Possibilmente l’ultimo.
Lindsey Vonn operata per la nona volta: «Forse è stata l'ultima»
IMAGO/Funke Foto Services
Lindsey Vonn, fotografata qui prima della sua caduta ai Giochi Olimpici 2026, ha assicurato ai suoi follower su Instagram che questa nona operazione dal suo grave incidente si è svolta bene.
di 20min.ch | Agence France-Presse
Lindsey Vonn operata per la nona volta: «Forse è stata l'ultima»
La sciatrice americana, gravemente ferita dopo una caduta ai Giochi olimpici 2026, ha annunciato di aver subito un nuovo intervento. Possibilmente l’ultimo.
SPORT: Risultati e classifiche

SCI ALPINO - Nuovo intervento chirurgico per Lindsey Vonn. La campionessa americana, gravemente ferita nella caduta durante la discesa libera delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha annunciato mercoledì di essere stata operata per la nona volta. L'intervento, che potrebbe essere l'ultimo di una lunga serie, è riuscito. La strada verso il recupero, però, resta ancora lunga.

La 42enne era caduta rovinosamente l'8 febbraio scorso, durante la discesa olimpica di Cortina. Nell'incidente aveva riportato fratture multiple alla gamba sinistra, tra cui quelle della tibia, del perone e del piatto tibiale, tanto da rischiare l'amputazione. Dopo una prima serie di operazioni d'urgenza in Italia, necessarie per salvare l'arto, Vonn era stata sottoposta ad altri interventi negli Stati Uniti. A nove mesi dall'incidente, la sciatrice ha condiviso su Instagram gli ultimi sviluppi: «L'operazione è andata bene. Darò presto ulteriori aggiornamenti». In un'altra storia ha mostrato le numerose placche e viti rimosse dalla gamba: «Hanno tolto tutta questa roba dalla mia gamba».

MILANO-CORTINA 2026
Vonn, dal sogno all'incubo: «Quelle grida sono insopportabili»

Angosciata all'idea di farsi rioperare
Due giorni prima dell'intervento, Vonn aveva pubblicato un video in cui confessava la propria «ansia» all'idea di tornare sotto i ferri. L'operazione, aveva spiegato, sarebbe servita non solo a rimuovere le placche e le viti utilizzate per ricostruire le ossa fratturate, ma anche a riparare il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lesionato poco prima delle Olimpiadi. Un infortunio che non le aveva comunque impedito di presentarsi al cancelletto di partenza dei Giochi. «Ovviamente, questo significa ancora da sei a nove mesi di convalescenza», aveva precisato nel messaggio pubblicato lunedì. Tempi che rendono praticamente impossibile un ritorno alle gare nell'inverno 2026/2027, nonostante il suo nome figuri tra quelli delle sciatrici americane iscritte alla Coppa del mondo.

Scommessa folle
La carriera di Lindsey Vonn, vincitrice di 84 gare di Coppa del mondo, è stata segnata da numerosi infortuni e altrettanti ritorni. Quello della scorsa stagione, dopo quasi sei anni lontano dalle competizioni, sembrava già un'impresa ai limiti dell'impossibile. Anche grazie a una protesi in titanio al ginocchio destro, la statunitense era riuscita a ritrovare i vertici dello sci mondiale, conquistando altre due vittorie in Coppa del mondo. Il sogno di un nuovo successo olimpico si è però infranto sulla pista di Cortina, con una caduta destinata a lasciare conseguenze pesanti.

Nonostante la gravità dell'incidente e la lunga riabilitazione che l'attende, Vonn non ha ancora annunciato il ritiro definitivo. La campionessa continua a rifiutare l'idea che questo ennesimo infortunio debba segnare la fine della sua carriera. Per ora, però, la priorità è tornare in salute. E davanti a sé ha ancora sei-nove mesi di convalescenza.

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