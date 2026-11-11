Sconfitta-mondiale per la Svizzera

Inizialmente brillanti e capaci di passare in vantaggio con Alessia Baechler (9’), le elvetiche hanno poi pagato a caro prezzo le imprecisioni commesse in un secondo terzo equilibrato, nel quale hanno visto le rivali piazzare il sorpasso con Laura Kluge (34’) e Nina Jobst-Smith (35’). Nell’ultimo tempo le tedesche hanno ulteriormente allungato con Emily Nix e, resistito in boxplay, hanno infine potuto festeggiare.

Nei quarti di finale della rassegna iridata la truppa di coach Miller dovrebbe vedersela con la Svezia. L’ufficialità arriverà al termine di tutti i match previsti nel primo turno.