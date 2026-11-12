Giornata Nuovo Futuro, 2'435 aziende e istituti aprono le porte ai giovani

Per il programma di base si sono registrate quest'anno 680 aziende, che hanno accolto le figlie e i figli dei propri collaboratori. Poiché l'iscrizione è facoltativa, secondo gli organizzatori il numero effettivo delle realtà partecipanti potrebbe essere più alto.

Altri 1'755 fra aziende, organizzazioni e istituti di formazione hanno proposto i progetti supplementari, mettendo a disposizione in totale 12'311 posti. Molte delle attività hanno registrato il tutto esaurito nel giro di poche ore.