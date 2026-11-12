Giornata Nuovo Futuro, 2'435 aziende e istituti aprono le porte ai giovani
La Giornata Nuovo Futuro si svolge da 26 anni. La prossima edizione è in programma giovedì 11 novembre 2027.
BELLINZONA - Migliaia di ragazze e ragazzi in tutta la Svizzera hanno accompagnato oggi, giovedì 12 novembre, i genitori sul posto di lavoro o hanno partecipato ai progetti supplementari della Giornata Nuovo Futuro 2026.
Complessivamente 2'435 aziende, organizzazioni e istituti di formazione hanno aperto le loro porte ai giovani interessati a conoscere il mondo del lavoro. L'iniziativa permette alle ragazze e ai ragazzi di avvicinarsi per una giornata a settori professionali nei quali il loro genere è ancora poco rappresentato, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di scelta oltre gli stereotipi e i ruoli tradizionali.
Per il programma di base si sono registrate quest'anno 680 aziende, che hanno accolto le figlie e i figli dei propri collaboratori. Poiché l'iscrizione è facoltativa, secondo gli organizzatori il numero effettivo delle realtà partecipanti potrebbe essere più alto.
Altri 1'755 fra aziende, organizzazioni e istituti di formazione hanno proposto i progetti supplementari, mettendo a disposizione in totale 12'311 posti. Molte delle attività hanno registrato il tutto esaurito nel giro di poche ore.
La Giornata Nuovo Futuro si svolge da 26 anni. La prossima edizione è in programma giovedì 11 novembre 2027.