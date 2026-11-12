Manor si illumina, a Lugano è già magia di Natale

LUGANO - Piazza Dante torna a illuminarsi grazie alla spettacolare facciata della Manor di Lugano. La tradizionale accensione delle migliaia di LED si è tenuta questo giovedì sera, a partire dalle 18. Nonostante la pioggia, grandi e piccini non hanno voluto perdersi una serata all'insegna della musica e dell'atmosfera natalizia.