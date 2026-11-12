LUGANO
Manor si illumina, a Lugano è già magia di Natale
Si è tenuta questa sera la tradizionale accensione della facciata di Piazza Dante.
Manor si illumina, a Lugano è già magia di Natale
Tio
Fonte Red
Manor si illumina, a Lugano è già magia di Natale
Si è tenuta questa sera la tradizionale accensione della facciata di Piazza Dante.
LUGANO - Piazza Dante torna a illuminarsi grazie alla spettacolare facciata della Manor di Lugano. La tradizionale accensione delle migliaia di LED si è tenuta questo giovedì sera, a partire dalle 18. Nonostante la pioggia, grandi e piccini non hanno voluto perdersi una serata all'insegna della musica e dell'atmosfera natalizia.
Ad accompagnare il pubblico fino al momento più atteso, il conto alla rovescia, sono state le note della UNITED SOLOISTS ORCHESTRA. Con l'accensione delle luci Manor ha regalato alla città un primo assaggio della magia delle feste.
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