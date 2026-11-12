Traffico al Gottardo, Berna difende la CUPRA: «Un buon compromesso»

La congestione più intensa della rete cantonale fra Chiggiogna e Faido, superiore ai livelli del 2025, si è registrata ad agosto, in particolare i sabati e le domeniche. Nei fine settimana, in media il 67% del traffico diretto a nord è rimasto sulla A2, il 15% ha utilizzato la CUPRA e il 13% si è riversato sulla strada cantonale, alla quale si aggiunge una quota di circa il 5% per esigenze locali.