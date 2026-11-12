Traffico al Gottardo, Berna difende la CUPRA: «Un buon compromesso»
Meno auto sulla cantonale grazie alla corsia di scorrimento preferenziale: il Consiglio federale esclude nuove misure
Meno auto sulla cantonale grazie alla corsia di scorrimento preferenziale: il Consiglio federale esclude nuove misure
BERNA - La modalità di attivazione della corsia di scorrimento preferenziale Cupra in Ticino lungo l'autostrada A2 in prossimità del tunnel del san Gottardo rappresenta «un buon compromesso» tra i tempi di percorrenza, la sicurezza, gli interessi del commercio locale e il disturbo per la popolazione.
Per impedire che i viaggiatori intasino la rete viaria cantonale, a parte i pannelli informativi e gli avvisi via radio, si può solo sensibilizzare: non è possibile infatti impedire agli automobilisti di lasciare l'autostrada.
È l'opinione del Consiglio federale in risposta a un quesito posto dal consigliere nazionale Lorenzo Quadri (Lega-UDC/TI), secondo cui la corsia CUPRA (Corsia Uscita Preferenziale Airolo Passi) è stata realizzata per evitare che gli automobilisti diretti ad Airolo o ai passi abbandonino prematuramente l'A2 intasando la strada cantonale con disagi per la popolazione locale (le colonne possono estendersi da Chiggiogna/Faido fino ad Airolo, con conseguenze particolarmente gravi anche per le attività economiche e i servizi di soccorso, fa presente il deputato luganese).
Fine settimana problematici
Secondo i dati forniti dal governo, la corsia CUPRA - gestita dalla Centrale di gestione del traffico di Emmen (LU) - viene aperta di regola quando la colonna in attesa al portale sud si avvicina ai due chilometri (km). Dal 15 maggio al 6 settembre è stata aperta 111 giorni su 115 (97%) per una media di nove ore al giorno.
La congestione più intensa della rete cantonale fra Chiggiogna e Faido, superiore ai livelli del 2025, si è registrata ad agosto, in particolare i sabati e le domeniche. Nei fine settimana, in media il 67% del traffico diretto a nord è rimasto sulla A2, il 15% ha utilizzato la CUPRA e il 13% si è riversato sulla strada cantonale, alla quale si aggiunge una quota di circa il 5% per esigenze locali.
Il riversamento massimo sulla cantonale ha raggiunto in media 2'979 veicoli in un giorno, oltre 900 in meno rispetto alla media del 2025, quando la CUPRA era ancora in configurazione provvisoria, specifica il Governo.
Nessuna nuova misura
Per scoraggiare gli automobilisti diretti a nord a lasciare l'autostrada, l'esecutivo ricorda che sono stati installati pannelli lungo la carreggiata - anche in entrata alla dogane di Chiasso - mentre nei fine settimana di maggior traffico, la presenza di agenti di sicurezza contribuisce a questa sensibilizzazione.
Quanto ai principali fornitori di servizi di navigazione digitale menzionati da Quadri affinché non indirizzino il traffico di transito verso la rete cantonale e comunale, il governo sostiene che la corsia CUPRA è al momento riconosciuta e integrata unicamente nell'applicazione di un solo fornitore di servizi di navigazione, poiché gli altri non si sono dichiarati disponibili a recepirla. L'Ufficio federale delle strade, specifica però l'esecutivo, «sta tuttavia insistendo affinché gli altri fornitori compiano questo passo».
In merito ai provvedimenti che la Confederazione, insieme al Cantone Ticino, intende adottare per garantire che i riversamenti di traffico non compromettano la mobilità locale, il Consiglio federale sottolinea che non può impedire ai viaggiatori di lasciare l'autostrada, ma che è possibile unicamente sensibilizzarli.