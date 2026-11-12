Per la prima volta l'esercito svizzero avrà una suora come cappellana
Si tratta di suor My-Lan Michaela Nguyen, nata in una famiglia buddista e battezzatasi nel 1999. Per il suo nuovo ruolo riceverà anche il grado di capitano.
BERNA - L'esercito svizzero nomina per la prima volta una suora come cappellana militare. La 47enne suor My-Lan Michaela Nguyen assume così anche il grado di capitano.
Un portavoce dell'esercito ha confermato giovedì su richiesta di Keystone-SDA una corrispondente notizia di kath.ch. La cerimonia ufficiale di nomina si terrà venerdì nella chiesa Bruder-Klaus a Kriens LU. A partire da gennaio 2027, Nguyen assisterà, insieme a un collega, le reclute francofone della scuola di salvataggio 75 a Wangen an der Aare BE.
Secondo kath.ch, Nguyen è cresciuta nel comune ginevrino di Vernier in una famiglia di origine buddista. Dopo un intervento di aiuto in Vietnam, si fece battezzare cattolica nel 1999.
In seguito, l'infermiera diplomata si formò come suora e nel 2013 emise i voti perpetui nella Congregazione delle Suore di Saint-Paul de Chartres. Dal 2024 dirige come superiora il distretto svizzero della sua comunità. Nello stesso anno ha anche completato la formazione militare di base.
Per il suo servizio nell'esercito, Nguyen vede la sua vocazione religiosa come una missione, ovvero incontrare le persone direttamente nella loro vita quotidiana. Si tratta di stare accanto ai membri dell'esercito alla pari e con rispetto per la loro dignità e le loro convinzioni.
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