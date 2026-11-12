La Comco ha perso, Swisscom evita multa

BERNA - Si chiude con una sconfitta definitiva per la Commissione della concorrenza (Comco) la controversia con Swisscom sull'ampliamento della rete in fibra ottica. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha infatti deciso di non impugnare davanti al Tribunale federale (TF) la sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF), che aveva dato ragione all'operatore di telecomunicazioni.