La Comco ha perso, Swisscom evita multa
La controversia sulla fibra ottica si è conclusa a favore del colosso delle telecomunicazioni. Il DEFR non impugnerà la sentenza del TAF
BERNA - Si chiude con una sconfitta definitiva per la Commissione della concorrenza (Comco) la controversia con Swisscom sull'ampliamento della rete in fibra ottica. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha infatti deciso di non impugnare davanti al Tribunale federale (TF) la sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF), che aveva dato ragione all'operatore di telecomunicazioni.
La decisione è stata confermata oggi all'agenzia Awp dal direttore della Comco, Patrik Ducrey. Il DEFR ha comunicato alla commissione che non intende ritardare ulteriormente lo sviluppo di un'infrastruttura considerata strategica per il paese.
La disputa riguardava la modifica della struttura della rete in fibra ottica di Swisscom. L'azienda aveva scelto un modello basato su un unico collegamento dalla centrale telefonica fino al pozzetto stradale, anziché prevedere una linea separata per ogni abitazione. La Comco aveva giudicato questa soluzione contraria alle regole della concorrenza, insistendo sulla necessità di realizzare un collegamento individuale per ciascuna economia domestica. Per questo motivo nel dicembre 2023 aveva inflitto a Swisscom una multa di 18,4 milioni di franchi.
Nell'ottobre scorso il TAF ha però annullato questa sanzione, ritenendo che i garanti della concorrenza avessero erroneamente presupposto una violazione del diritto dei cartelli. Secondo i giudici, nel mercato rilevante per il caso in questione Swisscom non detiene infatti una posizione dominante.