Zurich continua a crescere
In termini di fatturato assicurativo, il volume è aumentato dell’8% raggiungendo i 38,6 miliardi
ZURIGO - Il Gruppo Zurich continua ad espandere la propria attività. Nei primi nove mesi del 2026, il Gruppo ha registrato un aumento dei volumi sia nel ramo danni e infortuni (P&C) che in quello vita. L'assicuratore intende superare gli obiettivi fissati per il 2027.
Nei mesi da gennaio a settembre, Zurich ha aumentato i premi lordi nel ramo P&C dell'8%, portandoli a 42,1 miliardi di dollari, si legge in un comunicato odierno. Su base comparabile, la crescita è stata del 7% e, in termini di fatturato assicurativo, il volume è aumentato dell’8% raggiungendo i 38,6 miliardi.
Nel ramo vita, i premi sono aumentati del 7% a 28,6 miliardi di dollari, mentre su base comparabile si è registrato un incremento del 3%. Il valore attuale dei premi derivanti dal nuovo business è cresciuto solo leggermente, del 2%, a 15,0 miliardi, dopo la forte crescita dell'anno precedente.
Anche il partner statunitense Farmers, per il quale Zurich fornisce servizi e percepisce commissioni, ha registrato una crescita. Secondo quanto comunicato, i premi incassati sono aumentati del 4% a 23,5 miliardi di dollari. Il Gruppo non fornisce dati sugli utili relativi ai primi nove mesi.
In linea con gli obiettivi
Zurich ritiene di essere sulla buona strada per superare gli obiettivi fissati nel programma triennale in corso fino al 2027. L'assicuratore lo aveva già comunicato in occasione della presentazione dei risultati del primo semestre all'inizio di agosto.
«Zurich continua a registrare una forte crescita, in particolare nei settori in cui intravediamo rendimenti interessanti, tra cui Global Specialty, Middle Market e previdenza», ha affermato nella nota la direttrice finanziaria Claudia Cordioli. Inoltre, con l'acquisizione della britannica Beazley è stato creato un assicuratore specializzato leader a livello mondiale.