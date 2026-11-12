Zurich continua a crescere

Nel ramo vita, i premi sono aumentati del 7% a 28,6 miliardi di dollari, mentre su base comparabile si è registrato un incremento del 3%. Il valore attuale dei premi derivanti dal nuovo business è cresciuto solo leggermente, del 2%, a 15,0 miliardi, dopo la forte crescita dell'anno precedente.

Anche il partner statunitense Farmers, per il quale Zurich fornisce servizi e percepisce commissioni, ha registrato una crescita. Secondo quanto comunicato, i premi incassati sono aumentati del 4% a 23,5 miliardi di dollari. Il Gruppo non fornisce dati sugli utili relativi ai primi nove mesi.