Disoccupazione in netto aumento in Svizzera: sale al 5,6%, giovani al 12,6%

Il dato ILO si distingue da quello pubblicato mensilmente dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultimo, basato sulle persone iscritte agli uffici regionali di collocamento, è rimasto stabile al 3,0% nei mesi di luglio, agosto e settembre. La definizione internazionale considera invece disoccupate tutte le persone senza impiego che hanno cercato attivamente lavoro nelle quattro settimane precedenti e sono disponibili a lavorare, indipendentemente dalla loro iscrizione agli uffici di collocamento. La rilevazione avviene attraverso sondaggi e permette di confrontare la situazione svizzera con quella degli altri Paesi.

Proprio il confronto internazionale mostra un quadro meno favorevole per la Confederazione. Sebbene il tasso svizzero del 5,6% rimanga inferiore alla media dell'Unione europea (6,2%), la disoccupazione in Svizzera è aumentata più rapidamente. Nell'Ue il valore era infatti del 6,0% nello stesso periodo del 2025. Tra i Paesi confinanti, la Germania è passata dal 3,9% al 4,2%, la Francia dal 7,9% all'8,4%, l'Italia dal 5,6% al 6,5% e l'Austria dal 5,5% al 6,1%. Diversi Paesi europei registrano inoltre tassi inferiori a quello elvetico, tra cui Cechia, Polonia, Malta, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi e Irlanda.