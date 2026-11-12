Disoccupazione in netto aumento in Svizzera: sale al 5,6%, giovani al 12,6%
Nel terzo trimestre 228'000 persone senza lavoro, 36'000 in più rispetto ai tre mesi precedenti. La Svizzera fa peggio di diversi Paesi europei.
Nel terzo trimestre 228'000 persone senza lavoro, 36'000 in più rispetto ai tre mesi precedenti. La Svizzera fa peggio di diversi Paesi europei.
NEUCHÂTEL - La disoccupazione torna a crescere sensibilmente in Svizzera. Nel terzo trimestre del 2026, il tasso calcolato secondo i criteri dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) è salito al 5,6%, rispetto al 5,1% del trimestre precedente. Ancora più preoccupante il dato relativo ai giovani tra i 15 e i 24 anni, per i quali la disoccupazione ha raggiunto il 12,6%, oltre il doppio della media nazionale.
Secondo i dati diffusi oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST), l'aumento è significativo anche su base annua: +0,7 punti percentuali per l'insieme della popolazione attiva e ben +4,7 punti per i giovani. Emergono inoltre differenze marcate tra le diverse categorie: il tasso di disoccupazione degli stranieri si attesta all'8,8%, contro il 4,2% degli svizzeri. Il fenomeno colpisce maggiormente anche le donne (5,8%) rispetto agli uomini (5,3%). In termini assoluti, nel periodo considerato si contavano 228'000 persone senza lavoro, 36'000 in più rispetto al secondo trimestre (+14,2%) e 27'000 in più rispetto a un anno prima (+10,2%).
Il dato ILO si distingue da quello pubblicato mensilmente dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Quest'ultimo, basato sulle persone iscritte agli uffici regionali di collocamento, è rimasto stabile al 3,0% nei mesi di luglio, agosto e settembre. La definizione internazionale considera invece disoccupate tutte le persone senza impiego che hanno cercato attivamente lavoro nelle quattro settimane precedenti e sono disponibili a lavorare, indipendentemente dalla loro iscrizione agli uffici di collocamento. La rilevazione avviene attraverso sondaggi e permette di confrontare la situazione svizzera con quella degli altri Paesi.
Proprio il confronto internazionale mostra un quadro meno favorevole per la Confederazione. Sebbene il tasso svizzero del 5,6% rimanga inferiore alla media dell'Unione europea (6,2%), la disoccupazione in Svizzera è aumentata più rapidamente. Nell'Ue il valore era infatti del 6,0% nello stesso periodo del 2025. Tra i Paesi confinanti, la Germania è passata dal 3,9% al 4,2%, la Francia dal 7,9% all'8,4%, l'Italia dal 5,6% al 6,5% e l'Austria dal 5,5% al 6,1%. Diversi Paesi europei registrano inoltre tassi inferiori a quello elvetico, tra cui Cechia, Polonia, Malta, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi e Irlanda.
I dati della Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) evidenziano infine un andamento contrastante del mercato del lavoro. Nel terzo trimestre gli occupati erano complessivamente 5,4 milioni, in calo dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, ma in aumento dello 0,5% su base annua. La crescita dell'occupazione risulta più marcata tra i lavoratori stranieri (+1,4%). Il quadro che emerge è quindi quello di un mercato del lavoro nel quale, rispetto a un anno prima, continuano ad aumentare sia le persone occupate sia quelle disoccupate.