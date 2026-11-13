Ragazzo invalido nei pasticci
Destino quasi segnato per un 29enne con disabilità. E i suoi avvocati insorgono. I retroscena di una storia sospesa tra burocrazia e tristezza.
BELLINZONA - A Bellinzona c'è un ragazzo portoghese di 29 anni che rischia di essere letteralmente rispedito nel suo Paese. Secondo gli uffici competenti infatti non ci sarebbe la possibilità di rinnovargli il permesso B. E questo, in estrema sintesi, sarebbe legato al fatto che il giovane in questione ha una disabilità fisica e psichica diagnosticata. E dunque non può permettersi un lavoro, ma è a carico delle assicurazioni sociali.
Indignazione
Il caso è seguito dagli avvocati Luca Maghetti e Stefano Marinetti che, senza mezzi termini, manifestano la loro indignazione. «Siamo gli avvocati d'ufficio del ragazzo. Ma lo Stato ha già deciso che non ci pagherà. Come se la questione fosse già chiusa. Negando il gratuito patrocinio a questo giovane, con gravi disabilità, gli si sta togliendo la possibilità di difendersi da una decisione così gravosa per il suo futuro».
Nato nel 1997 a Lisbona, il ragazzo ha frequentato le scuole dell'obbligo in Portogallo. Poi nel 2013 si è ricongiunto ai genitori che da tempo vivevano e lavoravano in Ticino. Stando ai suoi legali si tratta di un giovane affetto da una seria infermità congenita, in particolare da un deficit alla funzionalità degli ormoni della crescita, che gli ha pregiudicato la possibilità di concludere la formazione e di trovarsi un lavoro.
Gli aspetti critici
Ma la burocrazia sembra non volerne sapere. Anzi.
Il giovane non avrebbe più diritto a un permesso B perché nel 2022 è andato a vivere da solo. Una mossa che ha fatto vacillare la motivazione del ricongiungimento familiare.
Il 29enne, inoltre, non ha quello che verrebbe definito "un vero lavoro". Ha un impiego presso un laboratorio protetto, percepisce la rendita di invalidità e beneficia delle prestazioni complementari.
Anche il fatto che la sua inabilità lavorativa non sia conseguente a un infortunio o a una malattia con origini su suolo elvetico rappresenta un ostacolo burocratico per potere fare in modo che il giovane resti in Svizzera.
La richiesta
Una recente lettera inviata dai due avvocati all'Ufficio cantonale della migrazione chiede ai funzionari di rivedere la decisione relativa al giovane portoghese. Gli avvocati sono espliciti:
«Stiamo parlando di una persona che ha una ridotta memoria di lavoro, ha gravi difficoltà di attenzione, soffre di una debolezza del sistema esecutivo centrale del cervello, ha difficoltà a mettere in atto comportamenti strategici adeguati, ha limitate capacità di ragionamento sulla base di competenze già acquisite. E potremmo andare avanti. Lo rimandiamo in Portogallo e poi? Chi si occupa di lui se tutta la sua famiglia è qui?»
Secondo gli avvocati il fatto che il ragazzo abbia tentato di andare a vivere da solo non può essere un motivo valido per fare cadere il diritto al ricongiungimento familiare. «Invocare il danno economico per la Svizzera è disumano in questo caso specifico. Siamo colpiti per una decisione tanto dura e ingiusta».
L'analogia
La vicenda del giovane portoghese di Bellinzona ricorda in qualche modo quella di Renato Rallo, un 71enne italiano che abita a Bodio. Di recente Tio.ch ha raccontato la sua storia. Pur essendo in condizioni di salute decisamente precarie, secondo le autorità, Rallo (a cui non è stato rinnovato il permesso B) dovrebbe andarsene dalla Svizzera. La situazione tuttavia è in fase di stallo a causa anche di un intervento a cui lo stesso Rallo si deve sottoporre nelle prossime settimane.