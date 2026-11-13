Ragazzo invalido nei pasticci

«Stiamo parlando di una persona che ha una ridotta memoria di lavoro, ha gravi difficoltà di attenzione, soffre di una debolezza del sistema esecutivo centrale del cervello, ha difficoltà a mettere in atto comportamenti strategici adeguati, ha limitate capacità di ragionamento sulla base di competenze già acquisite. E potremmo andare avanti. Lo rimandiamo in Portogallo e poi? Chi si occupa di lui se tutta la sua famiglia è qui?»

Secondo gli avvocati il fatto che il ragazzo abbia tentato di andare a vivere da solo non può essere un motivo valido per fare cadere il diritto al ricongiungimento familiare. «Invocare il danno economico per la Svizzera è disumano in questo caso specifico. Siamo colpiti per una decisione tanto dura e ingiusta».