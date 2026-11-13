C'era una volta il West. Anzi no, la Brianza
Riuscito mix di western urbano e commedia nera, il film di Simone Catania arriva sabato a Castellinaria
Riuscito mix di western urbano e commedia nera, il film di Simone Catania arriva sabato a Castellinaria
BELLINZONA - Una commedia nera, ma anche un vero e proprio western contemporaneo, ambientato però non nelle distese desertiche del Texas o dell'Arizona, ma nella cementificata e "velenosa" (come cantava Lucio Battisti) fetta di terra a nord di Milano. È "Brianza", il nuovo film del regista Simone Catania (una coproduzione che comprende anche Rough Cat e RSI radiotelevisione svizzera) che sarà mostrato fuori concorso, in anteprima svizzera, sabato 14 novembre alle 17 al Mercato Coperto di Giubiasco, nell'ambito di Castellinaria Festival del cinema giovane.
Abbiamo chiesto a Catania, che sarà presente alla proiezione bellinzonese insieme a uno dei protagonisti, di spiegarci il senso di questo film che racconta come un uomo comune possa precipitare in una spirale discendente, se le effimere certezze della sua vita vengono meno. Il punto di partenza, peraltro, è un vero fatto di cronaca avvenuto a Como il 1° febbraio 2010: l'omicidio di Giacomo Brambilla, gestore di vari distributori di carburanti, da parte dell'armiere Alberto Arrighi. Il cineasta italiano parte dal caso specifico per raccontare, ampliando lo sguardo, il mondo capitalista occidentale.
Da canturino, è una storia che è avvenuta alle porte di casa tua. Come è arrivata la decisione di raccontarla in un film?
«Quando è successo tutto non stavo più in Brianza: all'epoca vivevo in Inghilterra, ma la notizia mi arrivò lo stesso. È chiaro che non poteva passare inosservata, soprattutto per chi nasce e cresce proprio in quei luoghi. La cosa che mi colpì di più è che il proprietario della pizzeria che avevo sempre frequentato, che mio padre conosceva benissimo, avesse fatto un gesto del genere. Mettere una testa umana nel forno è qualcosa di abbastanza scioccante. Ma tutto questo mi ha stimolato a cercare di capirne di più, a entrare in profondità».
Chi conosce la vicenda percepisce subito il lavoro enorme sulle fonti che hai compiuto, degno di un documentario più ancora che di un film di finzione.
«Sono partito dagli articoli della stampa e, dopo aver parlato con i giornalisti che avevano seguito la vicenda, ho avuto modo di parlare con un poliziotto che si era occupato del caso ed era pure amico di Arrighi. Lui mi ha aperto le porte: mi ha presentato ad altri colleghi, a persone che hanno conosciuto entrambi (anche familiari e amici molto stretti) e quindi ho avuto accesso agli atti processuali. Gli aneddoti raccolti e le riflessioni mi hanno portato a pensare che, effettivamente, un film doveva essere fatto - e avrebbe dovuto toccare un ambito molto più largo rispetto al fatto di cronaca in sé».
Cosa hai voluto raccontare?
«Questa distorsione del mondo "ricco" che, da brianzolo anche se di famiglia siciliana, conosco molto bene. È fatta di un'apparenza che viene ostentata per cercare di occupare uno spazio nella società, ma che viene scossa dalla prima vera crisi economica da quando è crollato il muro di Berlino. Il mondo capitalista, che si regge soltanto se la crescita è infinita, doveva necessariamente affrontare una crisi, prima o poi. È arrivata nel 2008 e nel film ho raccontato cosa succede a questi imprenditori. Facendo ricerche sul territorio è stato possibile raccontare un mondo sconosciuto, incastrando i pezzi della storia reale con i vari racconti che mi hanno fatto. Quello che c'interessava era raccontare lo spirito di questa terra e delle sue genti».
Lo hai fatto unendo la commedia nera e il western urbano (con tanto di citazione da "C'era una volta il West" di Sergio Leone), con il risultato di tratteggiare un mondo apparentemente senza regole.
«Lo spirito del western è effettivamente quello: non è un andare contro le regole per partito preso, ma un vero e proprio credo. Le regole ci sono, ma non sono perfette e si possono modificare: è tipico di quei luoghi, come il Far West, che devono ancora essere forgiati. Qui si taglia la testa al toro e si cerca di arrivare dritti al punto».
L'avventuriero alla conquista del West e l'imprenditore brianzolo, quindi, ragionano allo stesso modo?
«In entrambi c'è questa voglia di scardinare le regole esistenti, perché le cose effettivamente non funzionano. Vale per la politica (specialmente quella egemone in questo periodo storico) e anche per questi due imprenditori. Abbiamo cercato di dare una motivazione ai loro comportamenti, di capire le loro ragioni. C'è un senso in ciò che Giorgio Farina e Alberto Fumagalli (interpretati magnificamente da Fausto Russo Alesi e Paolo Pierobon, ndr) fanno. Che poi le loro azioni siano condivisibili, è un altro discorso».
Sembra brutto da dire, visto che si parla di un omicidio, ma è un film divertente.
«Abbiamo scelto una narrazione leggera, un po' goliardica. Poi sono il primo ad ammettere di aver fatto un film che, da un certo punto di vista, è angosciante perché racconta una verità. Ma si è scelto di farlo in maniera scanzonata. Noi stessi ci siamo divertiti molto ad affrontarlo con lo sguardo della commedia nera».
Non è proprio una consuetudine, nel cinema italiano.
«Esatto. Siamo abituati a pensare che il mondo anglosassone, con autori come i fratelli Coen, Tarantino o Martin McDonagh, lo possa fare. Quando invece lo fa un italiano è quasi una sorpresa ed è difficile accettarlo. La nostra sfida è stata quella di raccontare le caratteristiche della Brianza in quel modo, ma senza scimmiottare gli autori che ho citato».
I due protagonisti però hanno un "punto debole": un lato sentimentale. Fumagalli la passione per le rappresentazioni sacre, Farina l'attaccamento alla famiglia. O meglio al suo buon nome.
«Era evidente nella storia reale e ho cercato di trasporlo anche nel film. Per Farina era essenziale preservare il buon nome della famiglia, ma avviene in una maniera così surreale che diventa (è il mio sguardo d'autore, sia chiaro) un modo per raccontare questo momento storico, nel quale il capitalismo ha vinto. Ma era giusto sottolineare le distorsioni di questo mondo».
In "Brianza" il buono della vicenda non è del tutto buono, così come il cattivo non è del tutto cattivo.
«Sono persone umane e, come tutti noi, hanno sempre quel lato oscuro che cercano più o meno di controllare. Ma qui la gestione viene messa alla prova e, a un certo punto, la situazione sfugge di mano. Questa è la cosa più inquietante: è qualcosa di umano e, quindi, potrebbe accadere a chiunque. Non si è voluto dipingerli come fossero dei demoni oppure dei benefattori: ognuno di noi potrebbe essere un Fumagalli, oppure un Farina».
Cosa rappresenta, simbolicamente, Lugano?
«È il luogo di una libertà incredibile, agli occhi dei brianzoli protagonisti del film. Vale per il possesso delle armi (senza le stragi che avvengono negli Usa) e quindi per Farina, che vuole aprirci l'armeria, e per Fumagalli, che approfitta dei conti cifrati per mettere al sicuro il suo denaro. Sono due elementi forti che si ricollegano al western, alla visione della Frontiera senza regole che ci portiamo dietro. C'è poi il fascino, il prestigio indubbio che Lugano esercita su chi proviene dalla Brianza».
Ci sono due ticinesi in posizioni chiave: il primo è Pietro Zuercher, direttore della fotografia.
«A Pietro devo dire un forte "grazie". Abbiamo avuto pochissimo tempo per girare: siamo arrivati a fare anche 20 inquadrature in un giorno, un ritmo da soap opera, sostanzialmente. Per farlo con la precisione e i movimenti di macchina che avevamo studiato bisogna essere velocissimi e super-organizzati. È stato stupendo lavorare con Pietro: abbiamo creato delle mappe, prima ancora di arrivare sul set, in modo tale da istruire tutti gli altri capireparto. Questo ci ha permesso di risparmiare tantissimo tempo. Poi ci siamo trovati subito anche sullo stile, su cosa volevamo raccontare e come farlo. Se ci fate caso, nel film ci sono diversi piani sequenza. Quando hai pochissimo tempo e un ritmo come il nostro, è molto rischioso. Ma, grazie all'organizzazione che avevamo allestito, all'esperienza internazionale che ha acquisito e alla sua squadra, è stato fattibile».
Il secondo è Victor Hugo Fumagalli, che si è occupato della colonna sonora.
«Avendo io una formazione musicale, sono abbastanza "rompiscatole" da questo punto di vista. Quando ci siamo conosciuti mi ha detto di essere un fatalista, che si affida a ciò che suggerisce il mondo. Mi sono subito convinto che avrebbe saputo sorprendermi. Sarebbe stato molto facile scimmiottare Morricone, ma il nostro è sì un western, ma raccontiamo la Brianza. I primi test, fatti peraltro con la chitarra, ci hanno portato nella giusta direzione. Abbiamo scritto sette canzoni per il film, alcuni testi sono composti da me, più avanti arriverà l'album con la colonna sonora. Ci siamo proprio divertiti nel creare qualcosa di imprevedibile, inaspettato».
Non sono stati gli unici ticinesi a far parte della squadra di lavoro, ma sicuramente loro sono stati quelli fondamentali.
«Abbiamo lavorato come un team affiatato, come se lo facessimo da chissà quanto tempo. In realtà ci siamo conosciuti proprio sul set. Brianza" non sarebbe stato "Brianza" se non ci fossero stati loro».
E com'è stato girare in Ticino?
«Sono molto legato al Ticino: mio padre ci ha lavorato per una vita, proprio a Mendrisio tra l'altro, dove sono state girate alcune scene. Ho trovato un'accoglienza fantastica per il cinema. Osservate la scena del funerale: sia l'attore che fa il prete che le comparse hanno dimostrato subito grande entusiasmo e voglia di partecipare. Sono entrati subito nello spirito giusto ed è stata buona la prima volta (che con 50 persone non è mai scontato). Per un regista è una gratificazione immensa».