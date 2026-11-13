C'era una volta il West. Anzi no, la Brianza

Da canturino, è una storia che è avvenuta alle porte di casa tua. Come è arrivata la decisione di raccontarla in un film?

«Quando è successo tutto non stavo più in Brianza: all'epoca vivevo in Inghilterra, ma la notizia mi arrivò lo stesso. È chiaro che non poteva passare inosservata, soprattutto per chi nasce e cresce proprio in quei luoghi. La cosa che mi colpì di più è che il proprietario della pizzeria che avevo sempre frequentato, che mio padre conosceva benissimo, avesse fatto un gesto del genere. Mettere una testa umana nel forno è qualcosa di abbastanza scioccante. Ma tutto questo mi ha stimolato a cercare di capirne di più, a entrare in profondità».

Chi conosce la vicenda percepisce subito il lavoro enorme sulle fonti che hai compiuto, degno di un documentario più ancora che di un film di finzione.

«Sono partito dagli articoli della stampa e, dopo aver parlato con i giornalisti che avevano seguito la vicenda, ho avuto modo di parlare con un poliziotto che si era occupato del caso ed era pure amico di Arrighi. Lui mi ha aperto le porte: mi ha presentato ad altri colleghi, a persone che hanno conosciuto entrambi (anche familiari e amici molto stretti) e quindi ho avuto accesso agli atti processuali. Gli aneddoti raccolti e le riflessioni mi hanno portato a pensare che, effettivamente, un film doveva essere fatto - e avrebbe dovuto toccare un ambito molto più largo rispetto al fatto di cronaca in sé».