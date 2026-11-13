Sabato torna la Giornata della colletta alimentare
"Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" è il motto della decima edizione
"Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" è il motto della decima edizione
BELLINZONA - Sabato 14 novembre si tiene in dodici località della Svizzera italiana la decima edizione della Giornata della colletta alimentare, organizzata dai volontari dell'associazione Amici della colletta alimentare a favore dell'attività di Tavolino Magico. Il motto scelto è "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita".
Dove si potrà donare
Chi farà la spesa nelle filiali Migros di Locarno-Mercato, Giubiasco, Sant'Antonino, Taverne, Agno, Radio-Besso, Lugano Centro, Grancia, Molino Nuovo, Crocifisso-Savosa, Mendrisio-Campagna Adorna e Cassarate potrà acquistare uno o più prodotti segnalati e consegnarli ai volontari presenti alle casse. Saranno oltre 300, impegnati per l'intera giornata a sensibilizzare i clienti e a raccogliere i generi alimentari donati.
Cosa si potrà donare
I prodotti richiesti sono a lunga conservazione: legumi secchi, aceto, olio e sale, pomodori pelati, farina, pasta e riso, carne e tonno in scatola, cacao o cioccolato per la colazione, zucchero, marmellate e miele, caffè in grani o macinato, cereali per la colazione, succhi di frutta, latte UHT e prodotti per l'igiene personale. Servono a integrare i generi alimentari che l'associazione recupera quotidianamente.
Le persone bisognose sono sempre di più
Le richieste di aiuto, spiegano gli organizzatori, continuano ad aumentare: nella Svizzera italiana sono oltre 3'600 le persone bisognose assistite ogni settimana da Tavolino Magico, in uno dei venti centri di distribuzione dell'associazione e attraverso diverse mense sociali. Nel 2025 l'associazione ha raccolto e distribuito 835 tonnellate di cibo nella sola Svizzera italiana.
Secondo gli "Amici della colletta alimentare", il momento attuale - segnato dall'intensificarsi dei conflitti nel mondo e dalla minaccia continua alla pace, ma anche dall'ennesimo aumento dei premi di cassa malati e delle tasse cantonali e dai futuri tagli dello Stato ai sussidi e agli assegni di prima infanzia - ha fatto sì che sempre più persone si trovino in una situazione di bisogno anche in Ticino, spingendo i promotori a riproporre l'iniziativa.
I dimenticati e gli emarginati
Quest'anno gli organizzatori si richiamano al messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata mondiale dei poveri: partecipando all'iniziativa, sottolineano, ciascuno può dare il proprio contributo al bene comune, senza «distinguere tra chi assiste e chi è assistito, tra chi sembra dare e chi sembra ricevere tra chi appare povero e chi sente di offrire tempo, competenze, aiuto». I poveri di oggi, aggiungono, sono i dimenticati e gli emarginati, «derubati di una parola e di un volto, oltre che del pane».
L'iniziativa gode del sostegno della Divisione socialità della Città di Lugano e di BancaStato, con la partecipazione del Lions Club Lugano. Dal 2017 la Giornata della colletta alimentare ha permesso di raccogliere 146 tonnellate di generi alimentari donati a Tavolino Magico, grazie a oltre 370 volontari presenti nelle quindici filiali Migros ticinesi.