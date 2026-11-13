Sabato torna la Giornata della colletta alimentare

Cosa si potrà donare

I prodotti richiesti sono a lunga conservazione: legumi secchi, aceto, olio e sale, pomodori pelati, farina, pasta e riso, carne e tonno in scatola, cacao o cioccolato per la colazione, zucchero, marmellate e miele, caffè in grani o macinato, cereali per la colazione, succhi di frutta, latte UHT e prodotti per l'igiene personale. Servono a integrare i generi alimentari che l'associazione recupera quotidianamente.

Le persone bisognose sono sempre di più

Le richieste di aiuto, spiegano gli organizzatori, continuano ad aumentare: nella Svizzera italiana sono oltre 3'600 le persone bisognose assistite ogni settimana da Tavolino Magico, in uno dei venti centri di distribuzione dell'associazione e attraverso diverse mense sociali. Nel 2025 l'associazione ha raccolto e distribuito 835 tonnellate di cibo nella sola Svizzera italiana.