Posteggi gratuiti negli autosili comunali prima di Natale
Ecco quando e dove
MENDRISIO - Posteggi gratuiti negli autosili comunali di via Franco Zorzi e via Municipio durante i fine settimana che precedono il Natale e nel periodo delle festività. Lo ha annunciato la Città di Mendrisio, che con l'iniziativa intende agevolare l'accesso al centro e sostenere gli acquisti nei negozi locali.
La sosta sarà gratuita sabato 28 e domenica 29 novembre, sabato 5 e domenica 6 dicembre, sabato 12 e domenica 13 dicembre, nonché da sabato 19 a domenica 27 dicembre 2026 compresi.
Per garantire un'adeguata disponibilità di posti alla clientela, il Comune invita chi lavora in negozi, esercizi commerciali e amministrazioni pubbliche e si reca abitualmente al lavoro in automobile a non occupare i posteggi gratuiti.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Polizia della Città di Mendrisio al numero 058 688 35 10 o all'indirizzo polizia@mendrisio.ch.