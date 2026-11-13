Cerca e trova immobili
Segnalaci
MENDRISIO

Posteggi gratuiti negli autosili comunali prima di Natale

Ecco quando e dove
Posteggi gratuiti negli autosili comunali prima di Natale
Città di Mendrisio
Fonte RED
elaborata da Redazione
Posteggi gratuiti negli autosili comunali prima di Natale
Ecco quando e dove

MENDRISIO - Posteggi gratuiti negli autosili comunali di via Franco Zorzi e via Municipio durante i fine settimana che precedono il Natale e nel periodo delle festività. Lo ha annunciato la Città di Mendrisio, che con l'iniziativa intende agevolare l'accesso al centro e sostenere gli acquisti nei negozi locali.

La sosta sarà gratuita sabato 28 e domenica 29 novembre, sabato 5 e domenica 6 dicembre, sabato 12 e domenica 13 dicembre, nonché da sabato 19 a domenica 27 dicembre 2026 compresi.

Per garantire un'adeguata disponibilità di posti alla clientela, il Comune invita chi lavora in negozi, esercizi commerciali e amministrazioni pubbliche e si reca abitualmente al lavoro in automobile a non occupare i posteggi gratuiti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Polizia della Città di Mendrisio al numero 058 688 35 10 o all'indirizzo polizia@mendrisio.ch.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
mendrisionataleposteggi gratuiti
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Mattinata ad alta tensione: c'è un arresto confermato

Ragazzo invalido nei pasticci
LIVE
BELLINZONA
9 ore
67
123

Ragazzo invalido nei pasticci

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
51

Stipendi fino a 310mila franchi: ecco i lavori più pagati in Svizzera nel 2027

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
2 gior
9
58

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Ragazza di 19 anni investita
LIVE
LUGANO
19 ore

Ragazza di 19 anni investita

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì
LIVE
HCAP
1 gior
35
67

Gocce dal tetto della OYM Hall: rinviata Zugo-Ambrì

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto
LIVE
STATI UNITI
1 gior
5

Crolla una palazzina di tre piani a Brooklyn: almeno un morto

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
2 gior
76

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
28

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni
LIVE
LUGANO
1 gior
69
57

Due denti nuovi e un volo di quattro ore, dal miraggio alle complicazioni

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore
LIVE
SVIZZERA
21 ore
19
29

Se arrivi a mettere da parte questa cifra, sei nella metà superiore

San Martino «sei una figata»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
5
54

San Martino «sei una figata»

«Non è scontato che la partita si rigiochi»
LIVE
HCAP
1 gior
44
43

«Non è scontato che la partita si rigiochi»

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino
LIVE
ZURIGO/TICINO
23 ore
19
103

Fa la raclette sul treno in direzione Ticino

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo
LIVE
CANTONE
1 gior
2
23

La fattoria lontanissima, le telenovelas e ora il grande freddo

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
3 gior
161
224

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
2 gior
5

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito
LIVE
CONFINE
2 gior
4
34

Corpo appoggiato a un albero, si cerca il pirata che l'ha investito

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Nessuna combine, ma...»

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
3 gior

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
2 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

Quella lettera che non capisci può costarti cara
LIVE
CANTONE
1 gior
2
19

Quella lettera che non capisci può costarti cara

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
3 gior
38
78

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»
LIVE
STATI UNITI
9 ore
5
23

Microsoft, guasto in 74 Paesi: «La situazione non migliora come previsto»

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
58

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
2 gior
25
52

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
21

Dal coma all'amore: la caduta che gli ha cambiato la vita

C'è chi non ce la fa più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
48

C'è chi non ce la fa più

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
2 gior
27
87

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
2 gior
5
35

La nuova vita di Dario Bürgler

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»
LIVE
ARGOVIA
1 gior

«Era un ragazzo adorabile, aveva già messo da parte soldi per comprare regali a mamma e sorella»

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
7
9

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
43

«Per 2 o 4 persone», ma ti mangi tutta la confezione da solo

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
2 gior
4
62

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»
LIVE
SVIZZERA
5 ore
1
34

Formaggi contaminati, scatta l'allarme listeriosi: «La maggior parte è finita in ospedale»

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita
LIVE
ASCONA
1 gior

Volo di 5 metri mentre fa giardinaggio, rischia la vita

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia
LIVE
LUGANO
18 ore
9
13

Auto in contromano per pochi metri, interviene la polizia

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino
LIVE
CALCIO
1 gior
8
38

Il caso della collaboratrice domestica che mette in imbarazzo Infantino

Lugano accende il Natale
LIVE
LUGANO
2 gior
2
24

Lugano accende il Natale

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta
LIVE
ARGOVIA
19 ore
19
71

«Lo sci? Lo praticano anche gli austriaci». E la naturalizzazione viene respinta

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»
LIVE
CANTONE
1 gior
48
125

Stipendi cantonali: «Il Ticino ha compensato il rincaro meno di tutti»

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
3 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi
LIVE
MOTOMONDIALE
2 gior
13
66

Lorenzo al veleno su Valentino Rossi

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
2 gior
5
26

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
5
43

«Nessuna garanzia per i posti di lavoro»

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»
LIVE
HCAP
1 gior
13
16

«È la nostra forza, ma anche la nostra debolezza»

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
5
32

«Trattato come un mobile»

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona
LIVE
CONFINE
6 ore

Travolto e lasciato morire a bordo strada: arrestata una persona

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo
LIVE
LUGANO
2 gior

Ricovero d'emergenza per Paolo Borzacchiello: rinviato lo spettacolo

ULTIME NOTIZIE TICINO
Panne Microsoft, sull'Amministrazione cantonale «impatto solo marginale»
LIVE
CANTONE
3 min

Panne Microsoft, sull'Amministrazione cantonale «impatto solo marginale»

Scuola e demografia, i Cantoni si confrontano a Lugano
LIVE
CANTONE
8 min

Scuola e demografia, i Cantoni si confrontano a Lugano

Il Centro della Riviera ufficializza tre candidati al Gran Consiglio
LIVE
RIVIERA
25 min

Il Centro della Riviera ufficializza tre candidati al Gran Consiglio

Non solo business: vere relazioni tra imprese
LIVE
LUGANO
41 min

Non solo business: vere relazioni tra imprese

Con BeWine Villa Castagnola si trasforma nel tempio... di Bacco
LIVE
LUGANO
51 min

Con BeWine Villa Castagnola si trasforma nel tempio... di Bacco

Sabato torna la Giornata della colletta alimentare
LIVE
CANTONE
53 min

Sabato torna la Giornata della colletta alimentare

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani
LIVE
BELLINZONA
1 ora
20
56

«I vostri risparmi sono in pericolo», in manette un 18enne che raggirava gli anziani

Il cuore delle botteghe batte ancora
LIVE
CANTONE
2 ore
6

Il cuore delle botteghe batte ancora

Moon+Stars: ci saranno anche gli UB40 (e apriranno ai Simply Red)
LIVE
LOCARNO
2 ore
1

Moon+Stars: ci saranno anche gli UB40 (e apriranno ai Simply Red)

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»
LIVE
CANTONE
3 ore
22
27

Se la panne Microsoft tocca le istituzioni: «Siamo pronti a un black-out di 24, 48 o 72 ore?»