AIL, quanto guadagnano i membri del CdA? Il Municipio non lo sa

I ruoli di CdA e direzione

Togni sollevava anche il tema della separazione tra le responsabilità strategiche e di vigilanza del CdA e quelle operative della direzione. Il Municipio richiama il Codice delle obbligazioni, che attribuisce al CdA competenze intrasmissibili, tra cui l'alta direzione e la vigilanza, consentendo a determinate condizioni la delega di altre funzioni.

«La partecipazione dei membri del consiglio di amministrazione a commissioni e gruppi di lavoro non costituisce, di per sé, una violazione di questa ripartizione delle competenze», chiarisce il Municipio. «Occorre infatti distinguere le attività di preparazione, approfondimento, supervisione e controllo, che possono rientrare nei compiti del consiglio di amministrazione, dall'assunzione diretta di funzioni operative proprie della direzione». E aggiunge: «La sola circostanza che taluni amministratori partecipino a numerose riunioni o gruppi di lavoro non consente tuttavia di concludere che vi sia una sovrapposizione indebita di competenze».