AIL, quanto guadagnano i membri del CdA? Il Municipio non lo sa
Resta il nodo trasparenza sui compensi individuali dei membri: sarà avviato un confronto con le partecipate.
Resta il nodo trasparenza sui compensi individuali dei membri: sarà avviato un confronto con le partecipate.
LUGANO - Quanto guadagnano i membri del Consiglio di amministrazione di AIL? Il Municipio di Lugano non dispone dei dati dettagliati. Conosce le cifre complessive degli ultimi dieci anni, ma non i compensi individuali, i criteri di calcolo né l'eventuale esistenza di limiti massimi. È quanto emerge dalla risposta all'interrogazione di Andrea Togni (UDC) e cofirmatari, che chiedevano maggiore trasparenza sulle remunerazioni delle società partecipate dalla Città.
AIL SA ha comunicato i dati aggregati del periodo 2016-2025: indennità per 3'217'124 franchi, pari, secondo la società, a una media annua di 41'781 franchi per consigliere, e spese per 46'909 franchi, con una media dichiarata di 617 franchi annui per consigliere. Mancano invece gli importi suddivisi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, richiesti dagli interroganti. «Il Municipio non dispone delle informazioni richieste e attualmente non esiste nessuna base legale che imponga la pubblicazione delle medesime», precisa l'Esecutivo.
«Nessuna base legale»
La situazione non cambia per la struttura dei compensi. «Il Municipio non dispone di queste informazioni e nessuna base legale attualmente ne obbliga la divulgazione da parte della società», risponde l'Esecutivo sulla ripartizione tra parte fissa, sedute, commissioni e gruppi di lavoro. Anche sui confronti con altre aziende mancano elementi: «Il Municipio non dispone, sulla sola base delle informazioni pubbliche, di elementi sufficienti per confermare l'esistenza e il contenuto di un eventuale benchmark formalizzato».
AIL SA è una società anonima soggetta al Codice delle obbligazioni. «La circostanza che la Città di Lugano ne detenga integralmente il capitale azionario non modifica la ripartizione delle competenze stabilita dal diritto societario tra assemblea generale, consiglio di amministrazione e direzione», sottolinea il Municipio.
«Il sistema di remunerazione è definito dal consiglio di amministrazione stesso», precisa l'Esecutivo. Per una società anonima non quotata come AIL SA, «il Codice delle obbligazioni non prevede [...] un limite massimo generale agli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione». Eventuali tetti possono essere fissati dallo statuto o da regolamenti interni, ma il Municipio non sa se AIL ne abbia adottati.
Un confronto con le partecipate
Il tema avrà un seguito. «Il Municipio intende avviare un confronto con i consigli di amministrazione delle società direttamente interessate, favorendo un dialogo aperto e costruttivo, nel rispetto delle rispettive competenze e dell’autonomia gestionale delle società», si legge nella risposta.
«L’obiettivo del Municipio è di arrivare entro alcuni mesi ad allineare le politiche di remunerazione e di trasparenza con le buone pratiche applicate dalle aziende pubbliche a livello nazionale, nella misura in cui sono raffrontabili con le nostre società», aggiunge l'Esecutivo, senza indicare scadenze precise o misure concrete.
I ruoli di CdA e direzione
Togni sollevava anche il tema della separazione tra le responsabilità strategiche e di vigilanza del CdA e quelle operative della direzione. Il Municipio richiama il Codice delle obbligazioni, che attribuisce al CdA competenze intrasmissibili, tra cui l'alta direzione e la vigilanza, consentendo a determinate condizioni la delega di altre funzioni.
«La partecipazione dei membri del consiglio di amministrazione a commissioni e gruppi di lavoro non costituisce, di per sé, una violazione di questa ripartizione delle competenze», chiarisce il Municipio. «Occorre infatti distinguere le attività di preparazione, approfondimento, supervisione e controllo, che possono rientrare nei compiti del consiglio di amministrazione, dall'assunzione diretta di funzioni operative proprie della direzione». E aggiunge: «La sola circostanza che taluni amministratori partecipino a numerose riunioni o gruppi di lavoro non consente tuttavia di concludere che vi sia una sovrapposizione indebita di competenze».
Infine, il Municipio precisa che «la disciplina specifica della trasparenza delle remunerazioni e dei criteri di determinazione degli emolumenti non rientra nell’oggetto del nuovo regolamento sulla gestione delle entità partecipate, né costituisce, in quanto tale, una competenza specifica del Consiglio Comunale». Per eventuali interventi sui compensi bisognerà quindi attendere gli sviluppi del confronto annunciato.