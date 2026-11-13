Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok

A rendere ancora più inquietante la vicenda è quanto emerso dalle successive indagini della polizia. Secondo gli inquirenti, il proprietario della fattoria e il TikToker coinvolto nelle riprese avrebbero cercato di insabbiare l'accaduto, tentando di far credere che il giovane fosse stato ucciso da un branco di cani. Entrambi sono stati arrestati.

La tigre è stata presa in custodia dall'autorità provinciale per la fauna selvatica, mentre proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. La polizia, che ha comunicato gli sviluppi del caso attraverso la piattaforma X, ha inoltre annunciato l'avvio di un procedimento penale.