Sbranato da una tigre durante le riprese di un video TikTok
Il 19enne lavorava in una fattoria privata. Arrestati il proprietario e un blogger, accusati di aver tentato di insabbiare la tragedia.
Il 19enne lavorava in una fattoria privata. Arrestati il proprietario e un blogger, accusati di aver tentato di insabbiare la tragedia.
PAKISTAN - Un giovane di 19 anni è morto dopo essere stato aggredito da una tigre durante le riprese di un video destinato a TikTok. La tragedia si è consumata mercoledì in una fattoria privata a Lahore, in Pakistan. A riferire l'accaduto all'agenzia di stampa tedesca dpa è stato un rappresentante dell'autorità per la fauna selvatica della provincia del Punjab.
Secondo una prima ricostruzione, la tigre, tenuta in cattività all'interno della proprietà, era stata fatta uscire dalla gabbia per girare un video da pubblicare su TikTok. La situazione è però precipitata quando l'animale è sfuggito al controllo dei presenti, scagliandosi contro un lavoratore di appena 19 anni. Il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, ma le ferite riportate nell'attacco si sono rivelate fatali.
A rendere ancora più inquietante la vicenda è quanto emerso dalle successive indagini della polizia. Secondo gli inquirenti, il proprietario della fattoria e il TikToker coinvolto nelle riprese avrebbero cercato di insabbiare l'accaduto, tentando di far credere che il giovane fosse stato ucciso da un branco di cani. Entrambi sono stati arrestati.
La tigre è stata presa in custodia dall'autorità provinciale per la fauna selvatica, mentre proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. La polizia, che ha comunicato gli sviluppi del caso attraverso la piattaforma X, ha inoltre annunciato l'avvio di un procedimento penale.
L'episodio riaccende i riflettori sulla detenzione privata di grandi felini in Pakistan, una pratica diffusa soprattutto tra le fasce più benestanti della popolazione, dove leoni e tigri vengono spesso considerati simboli di prestigio sociale. Per arginare il fenomeno, nel 2025 il governo della provincia del Punjab ha introdotto l'obbligo di registrazione per questi animali. Dopo una serie di aggressioni, nel gennaio 2026 le autorità provinciali hanno inoltre annunciato l'intenzione di vietarne completamente la detenzione come animali domestici.
Poche settimane fa, un'altra aggressione mortale da parte di un grande felino si era verificata nel Regno Unito. In uno zoo inglese, un uomo era stato attaccato e ucciso da una tigre dopo essere entrato nel recinto dell'animale. Due tragedie avvenute in circostanze diverse, ma entrambe legate al contatto ravvicinato tra esseri umani e grandi predatori.
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