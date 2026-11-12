Il killer di Washington: un medico con l'ossessione per topi e muffa

Secondo il medico-killer, un progetto di ristrutturazione della facciata esterna, completato nell'agosto 2024, aveva causato i problemi e, a suo dire, i danni avevano reso l'abitazione sostanzialmente inagibile, costringendolo a vivere con un arredamento ridotto al minimo e privo di un impianto di climatizzazione funzionante, di una doccia e di elettrodomestici per cucinare. Nel marzo 2025, il 55enne ha intentato una causa contro l'associazione condominiale del Metropole. L'uomo ha dichiarato di aver speso quasi 200.000 dollari in spese legali e di consulenza tecnica, attingendo ai propri risparmi per la pensione e ha inoltre sottolineato come il protrarsi del conflitto gli impedisse di vendere l'immobile e di trasferirsi a New York.

Secondo le autorità, l'uomo ha aperto il fuoco all'interno di Vida Fitness, una palestra situata al piano terra del Metropole, uccidendo il quarantaseienne - amministratore dell'edificio con il quale il killer era in conflitto proprio a causa delle riparazioni - e ferendo altre quattro persone all'interno e nelle vicinanze dello stabile.