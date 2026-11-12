ITALIA
80 anni di Unicef: un'edizione speciale di Topolino
Per ogni copia venduta, Panini donerà 1 euro al Comitato Italiano per l'Unicef.
Unicef
Fonte Ats Ans
80 anni di Unicef: un'edizione speciale di Topolino
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80 anni di Unicef: un'edizione speciale di Topolino
Per ogni copia venduta, Panini donerà 1 euro al Comitato Italiano per l'Unicef.
80 anni di Unicef: un'edizione speciale di Topolino
Per ogni copia venduta, Panini donerà 1 euro al Comitato Italiano per l'Unicef.
ROMA - In occasione degli 80 anni dell'Unicef è in edicola e su panini.it il volumetto "Topolino, piccoli eroi. Insieme siamo forti": una raccolta di storie a fumetti in cui Qui, Quo e Qua e altri personaggi Disney si impegnano per i diritti delle bambine e dei bambini.
Un'edizione esclusiva che ricorda - viene spiegato - quanto anche i più piccoli possono fare la differenza e contribuire a costruire una comunità migliore, soprattutto quando le loro idee e le loro opinioni vengono ascoltate e valorizzate.
All'interno ci sono anche alcune pagine dedicate al lavoro che l'Unicef porta avanti ogni giorno nel mondo per tutelare i diritti di ogni bambina e bambino. Per ogni copia venduta, Panini donerà 1 euro al Comitato Italiano per l'Unicef.
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