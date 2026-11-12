Crollo di una casa a Brooklyn: anche due bambini tra le vittime

NEW YORK - Ci sono anche due bambini tra le otto vittime del crollo di un edificio a New York. Tra i morti figurano inoltre due operai edili, come ha riferito il sindaco Zohran Mamdani durante una conferenza stampa. «È stata una serata e una mattina devastanti per la nostra città». La comandante dei vigili del fuoco, Lillian Bonsignore, ha spiegato che le ricerche di eventuali sopravvissuti sono ancora in corso, senza precisare quante persone risultino disperse.