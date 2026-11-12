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Crollo di una casa a Brooklyn: anche due bambini tra le vittime

Mamdani ha annunciato verifiche approfondite sulle aziende coinvolte.
Crollo di una casa a Brooklyn: anche due bambini tra le vittime
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Crollo di una casa a Brooklyn: anche due bambini tra le vittime
Mamdani ha annunciato verifiche approfondite sulle aziende coinvolte.

NEW YORK - Ci sono anche due bambini tra le otto vittime del crollo di un edificio a New York. Tra i morti figurano inoltre due operai edili, come ha riferito il sindaco Zohran Mamdani durante una conferenza stampa. «È stata una serata e una mattina devastanti per la nostra città». La comandante dei vigili del fuoco, Lillian Bonsignore, ha spiegato che le ricerche di eventuali sopravvissuti sono ancora in corso, senza precisare quante persone risultino disperse.

L'edificio, situato nel quartiere di Brooklyn, è crollato completamente su sé stesso nel pomeriggio di mercoledì. Parte della struttura è precipitata in uno scavo di cantiere adiacente. Secondo i pompieri, si trattava di un edificio di tre piani, tenendo conto che negli Stati Uniti il piano terra viene generalmente considerato il primo piano.

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Crollo a Brooklyn, sale a otto il bilancio dei morti

Non è ancora chiaro se lo scavo abbia contribuito al cedimento della struttura. Mamdani ha annunciato verifiche approfondite sulle aziende coinvolte. I controlli saranno estesi anche ad altri cantieri di New York in cui operano le stesse imprese.

Intanto, il bilancio dei feriti è salito a 18, come comunicato dal sindaco. Tra loro ci sono anche quattro pompieri. Una persona versa in condizioni critiche.

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