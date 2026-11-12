Duro colpo ai mercati illegali del Darknet: 354 arresti
L'operazione Tornado smantella reti criminali in 14 Paesi con sequestri record di droga e denaro.
L'operazione Tornado smantella reti criminali in 14 Paesi con sequestri record di droga e denaro.
DEN HAAG - Un'operazione condotta da investigatori di 14 Paesi ha inferto un duro colpo ai traffici illegali nel Darknet. Complessivamente sono state arrestate 354 persone, ha comunicato Europol all'Aia.
In tutto il mondo sono state sequestrate quasi sei tonnellate di droga e beni di provenienza criminale per un valore di oltre 210 milioni di euro (circa 194 milioni di franchi).
L'operazione, denominata Tornado, si è svolta da maggio 2025 a ottobre 2026 e ha preso di mira la criminalità informatica, il traffico di droga e il commercio illegale di armi da fuoco. Secondo Europol, gli investigatori hanno perquisito centinaia di abitazioni. Tra le persone arrestate figurano sia venditori sia acquirenti.
Il commercio è proseguito dopo la chiusura dei mercati illegali
La maxi-operazione segue altre azioni condotte negli anni scorsi contro le reti criminali, che avevano portato alla chiusura di cinque grandi mercati illegali. Per numero di arresti, Tornado è una delle operazioni di maggior successo. Allo stesso tempo, secondo Europol, dimostra «la resilienza dei mercati del Darknet nonostante le chiusure».
Oltre 200 milioni di euro sequestrati
Negli Stati Uniti, secondo Europol, sono state arrestate 132 persone. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato quasi cinque tonnellate di droga e oltre 150 milioni di euro tra contanti e criptovalute.
In Europa i sequestri hanno riguardato circa 950 chilogrammi di droga, tra cui 150 chili di anfetamine in Germania e altrettanti di ketamina nel Regno Unito. Le autorità hanno inoltre confiscato beni per oltre 60 milioni di euro. Sul fronte degli arresti, se ne contano 59 nel Regno Unito, 45 in Ungheria e 23 in Francia.
Il Darknet è un'area di Internet accessibile soltanto attraverso software specifici, non raggiungibile con i comuni browser e motori di ricerca. Le comunicazioni sono criptate e consentono ad autori e utenti di mantenere, nella maggior parte dei casi, l'anonimato.
Al suo interno si trovano, tra l'altro, mercati illegali di droga, armi e dati rubati. Il Darknet, tuttavia, non è utilizzato soltanto dai criminali: anche chi vive sotto regimi autoritari vi ricorre per esprimersi liberamente o entrare in contatto con i giornalisti.