Duro colpo ai mercati illegali del Darknet: 354 arresti

L'operazione, denominata Tornado, si è svolta da maggio 2025 a ottobre 2026 e ha preso di mira la criminalità informatica, il traffico di droga e il commercio illegale di armi da fuoco. Secondo Europol, gli investigatori hanno perquisito centinaia di abitazioni. Tra le persone arrestate figurano sia venditori sia acquirenti.

Il commercio è proseguito dopo la chiusura dei mercati illegali

La maxi-operazione segue altre azioni condotte negli anni scorsi contro le reti criminali, che avevano portato alla chiusura di cinque grandi mercati illegali. Per numero di arresti, Tornado è una delle operazioni di maggior successo. Allo stesso tempo, secondo Europol, dimostra «la resilienza dei mercati del Darknet nonostante le chiusure».