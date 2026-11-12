Sparatoria in centro a Washington: più persone colpite

WASHINGTON - Una persona ha aperto il fuoco nel quartiere di Logan Circle, al centro di Washington. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. Il bilancio è al momento di almeno quattro persone colpite. La persona che ha sparato è in fuga, la polizia lo sta cercando con elicotteri e un ingente dispiegamento di auto. Le forze dell'ordine hanno chiesto ai residenti di restare in casa.