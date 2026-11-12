Sparatoria in centro a Washington: più persone colpite
La polizia ha avviato una massiccia caccia all’uomo mentre la Casa Bianca rafforza le misure di sicurezza.
La polizia ha avviato una massiccia caccia all’uomo mentre la Casa Bianca rafforza le misure di sicurezza.
WASHINGTON - Una persona ha aperto il fuoco nel quartiere di Logan Circle, al centro di Washington. Lo ha constatato l'ANSA sul posto. Il bilancio è al momento di almeno quattro persone colpite. La persona che ha sparato è in fuga, la polizia lo sta cercando con elicotteri e un ingente dispiegamento di auto. Le forze dell'ordine hanno chiesto ai residenti di restare in casa.
La Casa Bianca ha immediatamente aumentato la sicurezza dopo la notizia di una sparatoria nel quartiere di Logan Circle a Washington, che dista poco più di un chilometro dalla residenza presidenziale.
L'uomo che ha aperto il fuoco si è barricato all'interno di un appartamento al settimo piano non lontano dal luogo della sparatoria e ha sparato colpi contro gli agenti speciali attraverso la porta. Prima di barricarsi, si era spostato in diverse zone del quartiere appiccando intenzionalmente degli incendi in vari punti.
La polizia di Washington ha emanato la direttiva di emergenza di «cercare riparo e non uscire» a tutti gli abitanti dei quartieri limitrofi.