Leone XIV accolto a Lima: «Il Papa torna a casa»
La visita del pontefice in Perù richiama milioni di fedeli e infonde speranza in un momento delicato per il paese.
LIMA - Il Papa è arrivato a Lima accolto dalla presidente Keiko Fujimori e dal grandissimo entusiasmo popolare della gente peruviana.
Ali di folla hanno applaudito Leone XIV lungo la strada che lo ha portato dall'aeroporto al Palazzo del Governo. Tantissimi avevano addosso una maglietta bianca con la scritta rossa, i colori del Perù: "Il Papa torna a casa". Lo stesso slogan che è stampato anche sulle fiancate dei vagoni del metrò della capitale peruviana.
Secondo le stime sono almeno tre milioni le persone che hanno accolto il pontefice lungo le strade di Lima, hanno comunicato le autorità locali. Una marea di gente entusiasta ha celebranto l'inizio dell'ultima tappa della missione papale in Sudamerica che durerà sei giorni.
Profonda gioia
"È per me motivo di profonda gioia tornare in Perù. Questo ritorno ha per me un significato molto speciale. Ritorno nella mia patria", ha detto Leone XIV nel suo primo intervento a Lima, al Teatro Nacional, ricordando i decenni che ha vissuto in Perù. "Molti mi hanno aperto le porte delle loro case, hanno condiviso con me la loro tavola e, naturalmente, qualche buon ceviche, e mi hanno fatto sentire uno di loro. Nel 2015 ho ricevuto la cittadinanza peruviana. Quel gesto ha manifestato un legame che questo popolo aveva intessuto nella mia vita già da molto tempo. Ritorno come Successore di Pietro per servire la Chiesa universale".
"Il suo arrivo coincide con l'imminente fenomeno del Niño: la sua visita è un messaggio di speranza in un momento di timore per le famiglie. Di fronte a un mondo di paura la fede indica sempre un cammino di speranza. La sua è una visita storica che ci ricorda anche il nostro compito principale: la riconciliazione nazionale attraverso la democrazia e le istituzioni", ha detto la presidente del Perù, Keiko Fujimori, nel suo discorso ufficiale di accoglienza del Papa.
"Lei conosce meglio di tutti l'anima del popolo peruviano e conosce la nostra capacità di andare avanti ma per farlo abbiamo bisogno di riconciliarci - ha concluso -: abbiamo bisogno di pace per affrontare il nostro futuro. Questi sono giorni di festa e di spiritualità per tutti i peruviani. Spero che la riconciliazione sia il dono a tutti noi".