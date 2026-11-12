Leone XIV accolto a Lima: «Il Papa torna a casa»

Secondo le stime sono almeno tre milioni le persone che hanno accolto il pontefice lungo le strade di Lima, hanno comunicato le autorità locali. Una marea di gente entusiasta ha celebranto l'inizio dell'ultima tappa della missione papale in Sudamerica che durerà sei giorni.

Profonda gioia

"È per me motivo di profonda gioia tornare in Perù. Questo ritorno ha per me un significato molto speciale. Ritorno nella mia patria", ha detto Leone XIV nel suo primo intervento a Lima, al Teatro Nacional, ricordando i decenni che ha vissuto in Perù. "Molti mi hanno aperto le porte delle loro case, hanno condiviso con me la loro tavola e, naturalmente, qualche buon ceviche, e mi hanno fatto sentire uno di loro. Nel 2015 ho ricevuto la cittadinanza peruviana. Quel gesto ha manifestato un legame che questo popolo aveva intessuto nella mia vita già da molto tempo. Ritorno come Successore di Pietro per servire la Chiesa universale".