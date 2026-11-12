L'ultima sorpresa dem arriva dal Mississippi (ed è storica)
Scott Colom, che ha sconfitto la repubblicana Cindy Hyde-Smith, è il primo afroamericano a ottenere un seggio nello Stato dal 1871.
WASHINGTON - Il democratico Scott Colom ha vinto al Senato in Mississippi diventando il primo afroamericano a ottenere un seggio nello Stato dal 1871. Lo riferiscono le proiezioni della Cnn.
Colom ha sconfitto la repubblicana Cindy Hyde-Smith portando a 55 i seggi dei democratici al Senato contro i 44 dei repubblicani. Nello Stato non vinceva un candidato democratico alla Camera alta dal 1982. Nel 2024, Trump ha vinto nel 'Magnolia State' con uno scarto di 22 punti percentuali. Il tycoon ha fatto campagna per le midterm al fianco di Hyde-Smith che ha definito "Maga al 100%".
Classe 1982, Colom è figlio della giudice Dorothy e dell'avvocato Wilbur Colom. Nel 2015 è stato eletto procuratore distrettuale ed è poi stato riconfermato nel 2019 e nel 2023. Prima di diventare procuratore distrettuale, nel 2011 è stato il più giovane, nonché il primo afroamericano, a ricoprire la carica di giudice di tribunale locale nella contea di Lowndes.
Nel 2022 e nel 2023, Joe Biden lo ha candidato alla carica di giudice federale presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Mississippi.