L'ultima sorpresa dem arriva dal Mississippi (ed è storica)

Classe 1982, Colom è figlio della giudice Dorothy e dell'avvocato Wilbur Colom. Nel 2015 è stato eletto procuratore distrettuale ed è poi stato riconfermato nel 2019 e nel 2023. Prima di diventare procuratore distrettuale, nel 2011 è stato il più giovane, nonché il primo afroamericano, a ricoprire la carica di giudice di tribunale locale nella contea di Lowndes.

Nel 2022 e nel 2023, Joe Biden lo ha candidato alla carica di giudice federale presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Mississippi.